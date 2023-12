LeBron James, un MVP de la NBA Cup dans l’histoire

L'histoire retiendra que les Los Angeles Lakers ont été les premiers vainqueurs de la NBA Cup. Avec un LeBron James en mode patron tout au long de la compétition. Même si Anthony Davis a réalisé une finale monstrueuse face aux Indiana Pacers (123-109), le King a porté son équipe sur ce tournoi.

Logiquement, l'ailier a ainsi été nommé MVP de la NBA Cup par les journalistes et les fans. Une récompense pour l'ensemble de ses performances durant cette édition. Sans trop s'attarder sur cette distinction individuelle, James a surtout évoqué le côté historique de ce sacre.

"Je ne pense même pas au MVP, l'important c'est surtout notre capacité à nous unir pour gagner ce tournoi. C'est la première NBA Cup... Des records seront battus, mais il y a une chose impossible à battre, c'est d'être le premier à le faire.

Et nous sommes les premiers champions de la NBA Cup. Personne ne pourra jamais le surpasser. Et c'est formidable de le faire avec une franchise historique et un groupe d'hommes drôles, engagés et compétitifs", a ainsi apprécié LeBron James pour ESPN.

Bien évidemment, pour le prestige de ce sacre, il faudra voir, avec le temps, le développement de la NBA Cup. Pour la première édition, il s'agit clairement d'une réussite. Et la détermination de LeBron James a aussi contribué à ce succès.

“LeBron James est toujours dans son prime”