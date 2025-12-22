Des petits signes de lassitudes chez LeBron James ?

LeBron James s’apprête à établir un nouveau record en disputant jeudi son 20eme match de Noël. Un témoignage de sa longévité et de sa popularité élevée au rang de légende au fur et à mesure des années. La NBA n’est même pas prête pour une soirée de Noël sans son King. Mais peut-être que ça ne saurait tarder. Car si le joueur de 40 ans, 41 à la fin du mois, ne s’est pas exprimé clairement sur ses intentions au-delà de la saison en cours, il fait des fois comprendre qu’il commence à fatiguer.

« Je préférerais largement être à la maison avec ma famille », confie le natif d’Akron à propos du match du 25 décembre. « Mais bon, c’est le jeu. Quand j’étais gamin, j’adorais regarder les matches de Noël. C’est toujours un honneur de les jouer. Maintenant, je vais être complètement honnête : j’aimerai être avec ma famille sur le canapé toute la journée. »

C’est peut-être simplement une déclaration anodine et il ne s’écarte pas non plus de son devoir en rappelant que c’est un honneur de jouer les matches de Noël. Mais LeBron James n’a pas toujours eu un discours aussi direct. Sa passion pour le basket est intacte mais il se peut que le poids des années le pèse de plus en plus lorsqu’il s’agit de s’éloigner de sa famille un jour aussi spécial. Les Los Angeles Lakers joueront les Houston Rockets le soir de Noël.