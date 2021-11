Il y a toujours eu des "hecklers" dans les matches NBA. Ces fans un peu tarés qui prennent pour cible la star adverse et essaient de la faire vriller. Souvent, le joueur en question parvient à ignorer et à se concentrer sur son match. Parfois, ce qu'il entend est bien trop hardcore pour qu'il reste indifférent. LeBron James a fait virer deux spectateurs, fans des Pacers, assis au bord du terrain lors de la rencontre entre Los Angeles et Indiana la nuit dernière.

La scène s'est déroulée au beau milieu de la prolongation et on a pu voir le "King" passablement énervé pointer du doigt un homme et une femme en les dénonçant à la sécurité. A en croire un fan, Johnathan Davenport, apparemment présent à quelques mètres du terrain, il ne s'agissait pas d'un caprice de LeBron James après des provocations gentillettes.

"J'étais là. Il n'y avait pas que ces deux-là, mais ils étaient les plus bruyants. La fille lui a dit qu'elle espérait que Bronny allait mourir dans un accident de voiture. Le gars faisait des bruits de poule non stop et disait 'Bronny est une s*****'. C'était super bizarre. La sécu leur a demandé une ou deux fois d'arrêter..."

LeBron n'est pas entré dans le détail, mais est tout de même revenu sur cette déplaisante interaction.

"Il n'y a rien qui me met mal à l'aise. Mais il y a une différence entre supporter ton équipe, huer, souhaiter que l'adversaire échoue... et il y a des moments où ça dépasse les bornes au niveau des mots ou des gestes. Il y a des choses qu'un fan ne devrait pas dire à un joueur, c'est tout.

LeBron unhappy with some fans courtside in Indiana pic.twitter.com/1Ud3B69G1E — The Action Network (@ActionNetworkHQ) November 25, 2021

LeBron James s’exprime sur sa suspension et crie à l’injustice