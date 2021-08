En attendant de voir si LeBron James et ses Lakers remodelés réussiront à retrouver les finales NBA, retour sur l'une de ses plus belles partitions en carrière. Un Game 2 à Toronto face aux Raptors, l'équipe qu'il a brisée tant et tant de fois.

Ce jour-là, LeBron part pourtant tranquillement avec 16 points en première mi-temps. Dans une rencontre accrochée. Un troisième quart sérieux où il alterne passe décisives et paniers près du cercle. Jusqu'à ce festival à partir de la 9e minute de ce troisième acte.

Un premier fade-away, suivi d'un step-back à trois-points. Cleveland prend 15 points d'avance. James se sent "on fire" et tente de plus en plus de choses compliquées. Et même inhabituelles pour lui.

Un second fade-away incroyable où le ballon prend une hauteur dingue. Un troisième l'action d'après sur la ligne des lancers. Un drive sur la gauche devant Pascal Siakam avant de monter, toujours en déséquilibre.

Lebron est gainé. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 4, 2018

Le quart-temps défile et le festival se poursuit avec un tir sur un pied, puis la même chose sur DeMar DeRozan quelques minutes plus tard. Pour finir, le King termine tout ça avec un énième fade-away.

Au total, il finit avec 43 points à 19/28 dont 27 après la pause et 14 passes. Mais c'est surtout cette faculté à maitriser à la perfection, et dans un nombre conséquent (6 shoots sortis de presque nul part), des tirs impossibles pour la plupart des joueurs NBA.

Le récital de LeBron James contre Toronto en 2018 :

