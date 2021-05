LeBron James se prépare à son premier duel en Playoffs avec Chris Paul

LeBron James contre Chris Paul. Ce duel risque de représenter l'un des moments forts de ce premier tour des Playoffs. Malgré une belle 2ème place, les Phoenix Suns n'ont pas été épargnés par le destin avec cette série face aux Los Angeles Lakers.

Même si des doutes subsistent sur les formes du King et d'Anthony Davis, récemment de retour, les champions NBA en titre restent très dangereux. Avec son expérience, l'ailier de 36 ans se prépare très sérieusement pour cet affrontement.

Et sans surprise, il se méfie particulièrement de son ami CP3. Il s'agit du premier choc entre eux en Playoffs.

"Ce sera comparable à jouer contre Rajon Rondo dans une série, jouer contre Draymond Green dans une série. Vous avez des types avec un QI hors du commun, mais ce sont aussi des concurrents féroces. Donc ça va être la même chose avec lui. Chaque fois que j'ai affronté Rondo dans le passé, je savais que je devais non seulement être au top de mon jeu, mais aussi au niveau de mon esprit. Et c'est la même chose avec Draymond, chaque fois que vous affrontez les Warriors. J'ai donc eu des expériences avec ces deux gars, ce qui m'aidera certainement à me mesurer à CP, car je connais le compétiteur et son QI basket", a commenté LeBron James face à la presse.

On le sait, les deux hommes sont proches depuis le lycée et ont connu de belles aventures avec Team USA. Il y a donc un profond respect mutuel entre eux. Et avec le talent des deux stars, ce duel s'annonce passionnant à suivre !

