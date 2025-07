Depuis l’arrivée de Luka Doncic, LeBron James n’est plus le King des Los Angeles Lakers. C’est désormais le Slovène qui est au centre de toutes les réflexions que mènent le front-office de la franchise californienne. Ce qui, forcément, frustre LBJ. Et génère tout un lot de rumeurs.

Dave McMenamin a éteint l’une d’entre elles ce week-end. Selon le journaliste d’ESPN, LeBron James n’a pas demandé à être tradé.

« J’ai checké à la fois auprès des Lakers et du camp de LeBron », a expliqué le journaliste lors du match de Summer League entre les Lakers et les Pelicans. « Pour les Lakers, c’est ‘business as usual’. Ils ont l’envie de concourir au plus haut niveau et, non seulement ils veulent optimiser la période pendant laquelle LeBron sera là, mais ils veulent aussi être compétitifs maintenant avec Luka Doncic.

Certains ont dit que la vraie cause de la situation se trouve dans le fait que les Lakers ne lui ont pas offert un contrat au-delà de la saison à venir. Mais Rich Paul m’a dit qu’ils n’en ont jamais demandé un. Paul a aussi été très clair : LeBron n’a pas demandé à être tradé. Et Paul n’a même pas discuté de la possibilité de vouloir un trade dans le futur. »

OK, donc James n’a pas demandé de trade. En revanche, des équipes sont intéressés pour un trade pour la star.

« Rich Paul m’a effectivement dit que quatre équipes l’ont contacté car elles sont intéressées par un trade pour LeBron James. »

Si Dave McMenamin n’a pas révélé le nom de ces équipes, l’insider NBA Brandon « Scoop B » Robinson a de son côté donné quatre noms d’équipes : les Dallas Mavericks, les Golden State Warriors, les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Lakers.

LeBron James n’a donc pas demandé de trade. Mais il est frustré par son changement de statut aux Los Angeles Lakers. Ces derniers sont déjà pleinement engagés dans l’après-LBJ. Toutes leurs décisions sont prises dans le but d’entourer le mieux possible Luka Doncic dans le futur proche. Voire très proche.

Alors bien évidemment, un trade impliquant James serait forcément choquante. Mais s’il s’avère qu’il n’est pas plus emballé que ça à l’idée de ne plus être LA star de L.A. et si les Lakers reçoivent une belle contrepartie leur permettant de se débarrasser des 52,6 millions de sa player option et de commencer la reconstruction, pourquoi se priver ?