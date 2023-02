LeBron James : son ascension jusqu’au record All-Time en infographie

LeBron James est entré encore un peu plus dans la légende. L’ailier des Los Angeles Lakers s’est enfin emparé, ce mardi, du titre de meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Un évènement attendu depuis le début de la saison. Retour en infographie sur son évolution face aux 10 plus grands scoreurs All-Time, de son premier point à son 38390e.

Tous les éléments étaient réunis pour permettre à James, un jour, de se hisser jusqu’au sommet de ce classement. Sa précocité et les règles de l’époque, d’abord, qui lu’ont amené à disputer son premier match NBA à 18 ans. Son talent exceptionnel, bien entendu, qui s’est immédiatement exprimé à travers ses 20,9 points de moyenne lors de sa saison rookie. Sa longévité, enfin, car c’est bien la première fois qu’un joueur de 38 ans marque plus de 30 points par match, dans sa 20e année de carrière.

Après avoir dépassé Michael Jordan, Kobe Bryant et Karl Malone, le "King" a donc logiquement fini par détrôner Kareem Abdul-Jabbar, détenteur du record depuis près de 40 ans. Cet accomplissement est le résultat de la combinaison d’innombrables qualités qui l’inscrivent aujourd’hui dans le débat du "GOAT".

Ce record représente actuellement la cerise sur le délicieux gâteau qu’est la carrière de LeBron James. L’ailier n’est toutefois pas prêt de s’arrêter. Il lui reste encore un an de contrat garanti et une player option aux Lakers, en 2024-2025. Il ne prendra probablement pas sa retraite avant 2025, attendant notamment de croiser son fils Bronny sur les parquets.

Depuis son arrivée à Los Angeles, gêné par de multiples blessures, James inscrit en moyenne 1500 points par saison. Cela signifie donc que, en maintenant le même rythme, il pourrait en marquer 3200 de plus d’ici là. Un scénario plus que réaliste, qui lui permettrait de pulvériser le record d’Abdul-Jabbar et de prendre une avance considérable.

