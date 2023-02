LeBron James le GOAT ? Le King n’a pas peur de le dire !

LeBron James mérite-t-il le statut de meilleur joueur de tous les temps ? Depuis la nuit dernière, les partisans du King ont un argument supplémentaire : l'ailier des Los Angeles Lakers est devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA.

Un record qui a longtemps semblé inaccessible après les exploits de Kareem Abdul-Jabbar. Et forcément, une telle performance relance les débats sur le fameux GOAT. Par rapport à certains concurrents, James a du retard au niveau des succès collectifs.

Mais peu importe, le natif d'Akron se considère lui-même comme le numéro 1.

"Je ne sais pas. Je pense que c'est un super sujet pour débattre au barber, ça va être le cas pour l'éternité. Si j'étais un GM ou une franchise qui devait débuter et que j'avais le premier choix, je me choisirais. Mais je parle seulement pour moi, car je crois en moi.

Je sais ce que j'apporte. Un gars capable de transformer son jeu pendant 20 ans pour être en mesure de jouer à toutes les positions dans cette Ligue. Capable d'exceller à tous les postes, de 1 à 5. J'ai même été leader au niveau des passes décisives.

J'ai fait tout ce que ce jeu m'a demandé. Et j'ai aussi évolué. Quand je suis arrivé dans la ligue, c'était très lent. Je me souviens qu'on jouait tout le match contre Detroit, le score était digne des années 70. Les matches de finale avec San Antonio, on aurait dit les années 80. Maintenant, les équipes marquent 150 points et vous devez être capable de suivre.

Il y a plus de tirs à trois points et d'autres choses de ce genre. Donc, simplement être capable de suivre la courbe. Changer mon jeu si j'en avais besoin, ou simplement améliorer mon jeu. Mais cela n'enlève rien à personne d'autre. Il y a tellement de grands joueurs qui ont joué ce jeu et qui ont un énorme héritage.

La NBA est une belle chose, il y a eu de très bons joueurs. Mais je ne peux prendre personne au-dessus de moi", a jugé LeBron James en conférence de presse.