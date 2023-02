Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Magic : 102-98

Suns @ Nets : 116-112

Hawks @ Pelicans : 107-116

Bulls @ Grizzlies : 89-104

Wolves @ Nuggets : 112-146

Thunder @ Lakers : 133-130

- Difficile pour les fans hardcore des Lakers de vraiment apprécier le record de LeBron James alors qu'il s'est produit lors d'une défaite à domicile contre Oklahoma City. Il faut bien, pourtant, puisque tout le barnum de la soirée était fait pour célébrer le King et mettre de côté la situation déprimante de l'équipe, 13e de la Conférence Ouest. LeBron a donc inscrit 38 points et a réussi un exploit que l'on pensait difficilement réalisable il n'y a encore pas si longtemps : devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA en s'emparant du record de Kareem Abdul-Jabbar, établi il y a 39 ans.

Le "King" va probablement porter sa marque au-delà des 40 000 points lorsqu'il aura dit stop et accéder un peu plus à l'immortalité. Les officiels ont fait arrêter le match lorsque LeBron a rentré son petit jumpshot en fadeaway et l'ont laissé prendre le micro.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer 📽️#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH — NBA (@NBA) February 8, 2023

Kareem est venu lui serrer la main, mettant sur pause la relation d'un froid polaire qu'ils entretiennent depuis des années. Disons que c'était un peu plus chaleureux lorsque Magic Johnson est venu le féliciter, peu après sa famille.

Sur le terrain, les Lakers n'ont pas réussi à rendre la soirée doublement spéciale en décrochant une victoire. Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (30 pts) et Jalen Williams (25 pts, 7 rbds, 6 stls) n'a pas fait dans le caritatif et a pris les commandes en fin de 1er quart-temps pour ne plus les rendre. Russell Westbrook (27 pts, 8 pds) a fait de son mieux dans une soirée où Anthony Davis n'était pas dans une forme éclatante (13 pts, 8 rbds).

- Si Cam Thomas continue sur cette lancée jusqu'à la fin de sa carrière, le record de LeBron James ne tiendra pas si longtemps que ça. Les Nets ont perdu face aux Suns à domicile, mais Thomas a signé un troisième match de suite à plus de 40 points (43, à 11/23 et 18/20 sur la ligne) pour poursuivre sa belle série. L'histoire du soir, c'était tout de même le retour de Devin Booker après 21 matches d'absence et Phoenix a fêté ça comme il se doit.

Booker a inscrit 19 points pour son premier match depuis Noël. Deandre Ayton a lui égalé son record de points en carrière (35 pts) et les Suns ont tenu bon face aux efforts de Brooklyn. C'est la troisième victoire consécutive pour Phoenix et la 8e en 10 matches.

Ben Simmons a joué mais n'a pas fait augmenter sa cote avant la deadline des trades : 2 points, 6 passes et 4 rebonds en 27 minutes.

- Pendant que beaucoup se battent pour leurs stats, Nikola Jokic en pose des folles sans même le faire exprès. Denver a désossé Minnesota et le double MVP était déjà en triple-double (20 pts, 16 pds, 12 rbds au final) à la mi-temps, ce qui lui a permis d'aller faire la sieste ensuite. Les Nuggets ont fait un 1er quart-temps d'enfer qui leur a permis de plier le match rapidement, malgré la présence de Rudy Gobert (0 pts, 5 rbds) et d'une équipe que l'on imaginait défendre un peu plus chèrement sa peau.

- Memphis s'est un peu rassuré après avoir été dans l'oeil du cyclone ces derniers temps. Les Grizzlies ont attendu d'être dans le 4e quart-temps pour imposer leur loi aux Bulls, emmenés par Ja Morant (34 pts), Jaren Jackson Jr (24 pts, 5 blks) et Brandon Clarke (13 pts, 13 rbds), qui a pris 7 des 11 rebonds de l'équipe dans le 4e quart-temps.

- Evan Fournier avait malheureusement raison. Son bon match de la semaine était un "coup d'un soir". Tom Thibodeau l'a de nouveau cloué sur le banc, ce qui n'a pas empêché les Knicks de battre Orlando après avoir réalisé un match de traînard. Jalen Brunson (25 pts) a donné l'avantage aux Knicks à 1:13 de la fin et le Magic n'a pas pu reprendre les commandes.

- Quand Brandon Ingram est en mesure de jouer et d'enchaîner, ça change tout pour les Pelicans. NOLA a décroché une troisième victoire de suite contre Atlanta avec 30 points et 8 passes pour l'ailier All-Star. En attendant que Zion Williamson revienne, sans doute après le pause du All-Star Game, les Pelicans sont sur une bonne dynamique et peuvent espérer retrouver le rang qu'ils ont abandonné à cause des blessures.