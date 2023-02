Le panier qui a fait de LeBron James le meilleur marqueur de tous les temps

Un skyhook ? Un gros dunk en transition ? On savait que LeBron James allait battre le record de Kareem Abdul-Jabbar. Mais on ne savait pas encore comment. C'est finalement sur un fadeaway à mi-distance, un tir qu'il a travaillé tout au long de sa carrière, que le King est devenu le meilleur marqueur de tous les temps en NBA.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer 📽️#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH

— NBA (@NBA) February 8, 2023