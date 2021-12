LeBron James, sa réponse aux critiques de Kareem Abdul-Jabbar

Kareem Abdul-Jabbar n'a pas mâché ses mots sur LeBron James. Mardi, l'ancien intérieur des Los Angeles Lakers a déploré certains prises de position de l'actuel joueur des Angelenos concernant le Covid-19 et la vaccination.

Agacé par un "meme" relayé par le King sur le réseau social Instagram, KAJ a été cash dans ses critiques. Et forcément, le King a eu l'opportunité, face à la presse, de lui répondre. Sans vouloir lui répondre, LBJ l'a tout de même fait.

"Non, je n'ai pas du tout une réponse pour Kareem. Et si vous avez vu le post et que vous avez lu le tag, vous savez que j'ai littéralement, honnêtement demandé, de m'aider à comprendre. Une aide afin de mieux comprendre les choses, comme tout le monde par rapport à cette pandémie.

Nous essayons tous de mieux comprendre les choses par rapport au Covid et le nouveau variant. Et la grippe, je pense que les gens l'ont oublié. Les gens ont totalement zappé la grippe, qui se trouve toujours dehors. Ils ont oublié les maladies liées au froid.

Mais non, je n'ai aucune réponse pour Kareem. Pas du tout", a insisté LeBron James.