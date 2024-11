Les résultats de la nuit NBA, celle de LeBron James

Heat @ Pacers : 124-111

Sixers @ Magic : 86-98

Pistons @ Raptors : 99-95

Wizards @ Hawks : 117-129

Bulls @ Cavaliers : 126-144

Nets @ Knicks : 122-124

Lakers @ Spurs : 120-115

Clippers @ Rockets : 104-125

Nuggets @ Pelicans : 94-101

Suns @ Thunder : 83-99

Grizzlies @ Warriors : 118-123

Timberwolves @ Kings : 130-126 (après OT)

Un 4ème triple-double de suite pour LeBron James !

- Tenant du titre en Emirates NBA Cup, les Los Angeles Lakers ont bien débuté la phase de groupes en s'imposant sur le parquet des San Antonio Spurs (120-115). Décidément en grande forme, LeBron James a compilé un 4ème triple-double consécutif : 15 points, 16 rebonds et 12 passes décisives.

A bientôt 40 ans, le King réalise cette prouesse pour... la première fois de sa carrière ! Mais en réalité, sur ce match, le patron des Angelenos se nomme Anthony Davis. L'intérieur a sorti une copie XXL : 40 points (à 14/26 aux tirs) et 12 rebonds.

Et les Lakers ont eu besoin de cette performance pour se défaire des Spurs. Même maladroit à longue distance (4/13), Victor Wembanyama (28 points, 14 rebonds, 5 passes décisives) a réalisé un gros chantier. Et Stephon Castle (22 points) l'a bien épaulé. Par contre, en fin de partie, le Français a raté des tirs importants et les Lakers, grâce au duo LBJ-AD, ont fait la différence.

- Les Cleveland Cavaliers ne s'arrêtent toujours pas ! A domicile, la franchise de l'Ohio a pris le meilleur sur les Chicago Bulls (144-126). Portés par Donovan Mitchell (37 points), Darius Garland (29 points) et Jarrett Allen (24 points, 10 rebonds), les Cavs ont profité des largesses défensives des Bulls pour se faire plaisir.

Malgré un éclat pris dès le premier quart-temps, Chicago a assumé pleinement un match très offensif. Coby White (29 points) et Nikola Vucevic (25 points) ont répondu présents. Mais la faillite de Zach LaVine (8 points à 4/16) a fait mal aux Bulls.

Avec ce succès maîtrisé, Cleveland se retrouve donc en 14-0... Il s'agit de la meilleure série de l'histoire de la franchise (avant 13 avec LeBron James) et le 3ème meilleur début de saison de l'histoire de la NBA. Seuls les Warriors de 2015 (24) puis les Rockets de 1993 et les Capitols de 1947 (15) ont fait mieux.

Donovan Mitchell, son discours de leader à 13-0 👏

Alex Sarr brille en vain, OKC étouffe Phoenix

- A l'extérieur, les Washington Wizards se sont inclinés face aux Atlanta Hawks (117-129). Une déception pour Alex Sarr, auteur de son meilleur match en carrière : 20 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 contres.

Mais cette belle copie du Français n'a pas été suffisante. Pourtant, les Wizards ont pris ce match par le bon bout. Notamment avec Jordan Poole (22 points) et Kyle Kuzma (24 points). Mais Kuzma a aussi beaucoup arrosé (11/28)...

Et avec une révolte dans le second quart-temps (30-11), les Hawks ont ensuite pris la mesure de la partie. Malgré un Trae Young assez moyen (18 points à 5/18), Atlanta a pu compter sur le collectif performant : 8 joueurs à plus de 10 points. Et avec un Dyson Daniels (25 points) tranchant, Atlanta l'a logiquement emporté.

A noter les prestations assez discrètes de Bilal Coulibaly (9 points à 4/11 et 9 rebonds) et de Zaccharie Risacher (11 points à 4/12).

Looks like Alex Sarr has been working on this particular brand of shimmy into turnaround midrange fadeaway. Footwork and technique look encouraging. https://t.co/8KwnYkISMF pic.twitter.com/6DERXYi1nH — Bijan Todd (@bijan_todd) November 16, 2024

- L'Okahoma City Thunder continue d'impressionner avec une victoire très solide face aux Phoenix Suns (99-83). Avec une défense agressive, le Thunder a totalement étouffé Phoenix, à l'image d'un Devin Booker (12 points à 2/12) totalement verrouillé.

Sans Kevin Durant et Bradley Beal, les Suns n'avaient pas la qualité offensive pour déjouer une telle défense. Et dans le même temps, Shai Gilgeous-Alexander (28 points) a été juste sur le plan offensif.

Toujours bien épaulé par Luguentz Dort (15 points) et Jalen Williams (14 points), SGA n'a même pas eu besoin de forcer pour porter les siens vers la victoire. A 11-2, OKC en impose.

De’Aaron Fox claque 60 points pour rien, les Warriors enchaînent

- Le carton de la nuit a été signé par De’Aaron Fox : 60 points à 22/35 aux tirs. Et pourtant, les Sacramento Kings ont perdu face aux Minnesota Timberwolves (126-130 après OT) ! Menés de 20 points en seconde période, les Kings ont réussi une folle remontée.

Dans le sillage d'un Fox intenable (26 points dans le quatrième quart-temps et la prolongation), Sacramento a sérieusement fait douter les Wolves. Mais en face, Anthony Edwards (36 points) a tenu son rang.

Epaulé par Julius Randle (26 points), Rudy Gobert (11 points, 11 rebonds) et Naz Reid (26 points), le leader de Minnesota a pris ses responsabilités, avec 7 points en OT, pour permettre à son équipe de se relancer. A noter que Fox, avec cette copie à 60 points, s'offre un record de franchise.

De’Aaron Fox dropped a career-high AND franchise record 60 PTS… wasn't enough in an OT loss to Ant and the TWolves 😳😱 pic.twitter.com/9DFX81xXCI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2024

- Les Golden State Warriors ont confirmé leur bon début de saison avec un succès face aux Memphis Grizzlies (123-118). Toujours sans Ja Morant et Desmond Bane, les Grizzlies se sont bien battus grâce à Jaren Jackson Jr (32 points).

Cependant, malgré le come-back de Memphis, les Warriors ont eu le contrôle des débats. Une maîtrise malgré un Stephen Curry assez timoré : 13 points à 4/9 aux tirs. Mais le collectif de GS a été encore présent avec les apports de Buddy Hield (18 points), Andrew Wiggins (13 points), Moses Moody (14 points) ou encore Brandin Podziemski (11 points, 7 rebonds).

Comme sur les derniers matches, Draymond Green (13 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) a eu une belle activité. Mais l'intérieur a été éjecté en fin de partie pour deux fautes techniques en 33 secondes...

Le derby pour les Knicks, les Nuggets chutent sans Nikola Jokic

- Dans le derby, les New York Knicks l'ont emporté face aux Brooklyn Nets (124-122). Si le score semble très serré, les Knicks ont surtout joué avec le feu sur la fin... Car en réalité, New York a rapidement réussi à construire une belle avance.

Avec un Jalen Brunson (37 points) inspiré, les Knicks ont imposé leur rythme. Et le collectif, malgré l'absence de Karl-Anthony Towns, a suivi avec les apports d'OG Anunoby (25 points) et de Mikal Bridges (22 points).

Mais en face, les Nets, qui ont compté 21 points de retard, ont refusé de baisser les bras. Cam Thomas (43 points) a sonné la révolte. Et même maladroits, Dennis Schröder (14 points à 4/17) et Cameron Johnson (17 points à 3/10) ont tenté de l'épauler. Et le coup a été presque parfait en prenant l'avantage à 12 secondes du terme. Mais Brunson, à 6 secondes de la fin, a marqué un panier primé décisif !

BRUNSON GAME-WINNING 3. BRIDGES GAME-WINNING BLOCK 🤯 KNICKS WIN A THRILLER VS. NETS 🔥 pic.twitter.com/5lRz5NWzyI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2024

- Sans Nikola Jokic (raisons personnelles) et Michael Malone, les Denver Nuggets n'ont pas été en mesure de dominer les New Orleans Pelicans (94-101). Toujours décimés, les Pelicans ont pu compter sur Brandon Ingram (29 points), malgré une alerte à la cheville, pour assumer le rôle de leader.

A ses côtés, Brandon Boston Jr (19 points) et Trey Murphy (17 points) ont également apporté pour le soutenir. En face, les Nuggets, sans Jokic, ont eu du mal à trouver des solutions. Jamal Murray (16 points) a été assez maladroit (6/16).

Michael Porter Jr (24 points) a pris ses responsabilités en l'absence du patron. Mais le collectif des Nuggets a du mal à suivre sans le Serbe pour faire parler sa magie. La fin d'une série de 6 défaites pour les Pelicans.

Le Magic reçu 5/5, les Rockets sérieux

- Les Philadelphia Sixers comptaient sur les retours de Joel Embiid et de Paul George pour (enfin) lancer leur saison, c'est raté. Sur le parquet du Orlando Magic, les 76ers ont été battus (86-98). Toujours sans Paolo Banchero, les Floridiens impressionnent avec une 5ème victoire consécutive.

En l'absence de l'Italien, Franz Wagner (31 points à 10/23) continue d'enchaîner les grosses performances. Avec en plus 11 rebonds et 6 passes décisives, l'Allemand a beaucoup pesé sur les débats, avec Jalen Suggs (19 points) et son frère Mo (14 points) pour l'aider.

Et pourtant, le Magic accusait 9 points de retard dans le 3ème quart-temps. Puis défensivement, Orlando a été impérial pour un 20-3 déterminant ! En face, Joel Embiid (20 points à 5/15) a été encore rouillé, tout comme Paul George (13 points à 4/15). Le rookie Jared McCain (29 points) a encore surpris son monde, mais il n'a pas été suffisant.

A noter la soirée mitigée de Guerschon Yabusele : 4 points à 2/4, 2 rebonds et 1 contre en 24 minutes.

- Sans donner l'impression de forcer, les Houston Rockets ont facilement maîtrisé les Los Angeles Clippers (125-104). Immédiatement dans le bon tempo, les Texans se sont envolés grâce à la belle copie de Jabari Smith Jr (28 points, 11 rebonds).

Surtout, le collectif des Rockets a récité un bon basket. Avec le triple-double d'Alperen Sengun (16 points, 10 rebonds, 10 passes décisives), le double-double de Fred VanVleet (18 points, 10 passes décisives) ou encore les apports de Dillon Brooks (17 points) et de Tari Eason (17 points).

Toujours sans Kawhi Leonard, les Clippers ont tenté de résister par James Harden (21 points). Mais il était bien trop seul en raison de la faillite de Norman Powell (8 points à 3/11). Face à ce constat, Tyronn Lue a rapidement lancé ses remplaçants...

Bam Adebayo sort les muscles, les Pistons font le boulot

- Pas toujours à son avantage sur ce début de saison, Bam Adebayo a répondu présent pour faire gagner le Miami Heat sur le parquet des Indiana Pacers (124-111). Avec un gros double-double (30 points, 11 rebonds), l'intérieur floridien a dominé les débats à l'intérieur.

Dans le même temps, Tyler Herro (20 points) mais aussi Kevin Love (15 points et 7 rebonds en 12 minutes) ont eu un bel impact pour maîtriser les débats. En face, les Pacers ont surtout couru après le score.

Tyrese Haliburton (18 points et 8 passes décisives) n'a pas démérité. Tout comme Obi Toppin (21 points) et TJ McConnell (14 points) en sortie de banc. Mais Indiana a eu du mal à trouver le bon rythme, à l'image d'un Bennedict Mathurin (8 points à 4/11) maladroit.

- Enfin, les Detroit Pistons se sont imposés face aux Toronto Raptors (99-95). Malgré un Cade Cunningham moyen (15 points à 6/21 aux tirs, 10 passes décisives), les Pistons ont trouvé les ressources pour l'emporter.

Un succès collectif avec 6 joueurs à plus de 10 points, dont Malik Beasley qui a marqué 20 points. Toujours sans Scottie Barnes, les Raptors ont encore affiché de grosses limites. Jakob Poeltl (25 points, 18 rebonds) a pourtant réalisé un énorme chantier à l'intérieur.

Et RJ Barrett (22 points à 6/18) a tenté de prendre ses responsabilités. Mais le reste de l'équipe, avec notamment un Gradey Dick (16 points à 4/17) trop maladroit, n'a pas été capable de tenir le rythme.

