LeBron James reste en G-League, des nouvelles sur sa santé

LeBron James poursuit sa remise en forme en G-League, une étape clé dans son retour après une longue absence. Le retour du King est proche.

LeBron James poursuit sa montée en puissance… en G-League. La superstar des Los Angeles Lakers a de nouveau participé jeudi à une séance complète avec les South Bay Lakers, et les nouvelles sont rassurantes : il n'a ressenti aucune gêne, ni douleur près l’entraînement intense de la veille. Pour LeBron, c’était seulement son deuxième 5 contre 5 depuis le 1er tour des derniers playoffs, il y a plus de six mois.

À bientôt 41 ans - il fêtera son anniversaire le mois prochain -, LeBron James revient d’une sciatique tenace qui l’a privé de tout le training camp et des 12 premiers matchs de la saison. Le choix de s’entraîner en G-League était surtout pratique en termes de logistique et idéal pour retrouver du rythme pendant que les Lakers terminent leur long road trip de 5 matches, avec des déplacements à New Orleans puis Milwaukee à venir.

Mais pourquoi le Lakers vs Spurs a-t-il duré... 3 heures sans prolongation ?

Bientôt une 23e saison NBA record

D'après ESPN, LeBron répond bien à l'intensité des séances et semble proche du retour, alors qu’il s’apprête à devenir le premier joueur de l’histoire à disputer une 23e saison en NBA.

Les Lakers prévoient de s’entraîner lundi dans leur centre d'entraînement d'El Segundo après leur retour à domicile. Si la progression de LeBron James continue sur cette trajectoire, il pourrait faire son retour dans l'effectif principal. Los Angeles accueillera Utah mardi, avant une pause de plusieurs jours, ce qui devrait favoriser le comeback du King dans les meilleures conditions.