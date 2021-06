LeBron James, un été pour retaper une machine qui grince…

LeBron James n'a pas réussi à éviter l'élimination des Los Angeles Lakers. Battue par les Phoenix Suns (2-4) au premier tour des Playoffs, la franchise californienne a connu un échec. Avec la blessure d'Anthony Davis, les Angelenos étaient bien trop limités.

Et même le King n'a pas eu le jus nécessaire pour porter son équipe. La faute à une cheville toujours douloureuse ? Probablement. Le joueur de 36 ans n'a pas caché qu'il ne se trouvait pas à 100% sur cette série.

Justement, LBJ va désormais profiter de cet été pour retrouver la forme.

"Je pense toujours au moment où nous sommes entrés dans la bulle jusqu'à aujourd'hui. C'était épuisant. Mentalement, physiquement, émotionnellement, et spirituellement épuisant. La saison a commencé tellement rapidement après la bulle.

J'en parlé avec Wes (Matthews) dans les vestiaires il y a quelques minutes, ce qui me dérange le plus c'est que nous n'avons jamais pu voir notre équipe à son vrai potentiel. A cause des blessures, le Covid ou des absences, nous n'avons jamais pu nous mettre en rythme.

J'ai l'occasion de me reposer. J'ai trois mois pour guérir ma cheville et ensuite la remettre dans l'état où elle était avant la blessure. C'est vraiment le plus important pour moi. Je me sentais bien, mais ma cheville m'a vraiment dérangé.

Je n'ai donc jamais eu l'impression de totalement me remettre de ce problème. Chaque saison est différente. Chaque défi est différent. Ce qui m'importe, c'est de ramener cette équipe en bonne santé et de retrouver ma pleine capacité, ce qui n'était pas le cas pour cette série.

Les Jeux Olympiques ? Non, je vais jouer avec la Toon Squad cet été au lieu d’aller aux Jeux Olympiques", a ainsi terminé LeBron James avec le sourire.