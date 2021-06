Anthony Davis a essayé, mais son corps l’a (encore) lâché…

Les Los Angeles Lakers sont officiellement éliminés des Playoffs. Les Phoenix Suns ont profité des déboires des Californiens pour remporter cette série (4-2). Et bien évidemment, le cas Anthony Davis a pénalisé les Angelenos.

Touché à l'aine lors du Game 4, l'intérieur a pourtant essayé de tenir sa place la nuit dernière sur ce Game 6. Mais très rapidement, l'ancien des New Orleans Pelicans a affiché de grandes difficultés pour se déplacer.

Et sur une pénétration de Devin Booker, son corps l'a définitivement lâché au moment de l'impulsion. Après 5 minutes, AD a quitté le terrain pour rester sur le banc tout le reste de la partie.

AD went back to the locker room after going down. pic.twitter.com/Z3POnG4Qws

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021