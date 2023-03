LeBron James, un retour en sortie de banc grâce au « LeBron James des pieds »

On s’est demandé pendant un moment si l’on reverrait vraiment LeBron James sur les parquets cette saison. Puis la rééducation du King s’est accélérée au point de revenir dimanche soir, plus tôt que prévu, lors du match entre les Los Angeles Lakers et les Chicago Bulls.

LeBron is really different 😳 pic.twitter.com/mapAAW0KE6 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 26, 2023

« Les médecins m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu quelqu’un guérir aussi vite », confie l’intéressé.

Les docteurs n’étaient pourtant pas tout à fait du même avis. Les deux premiers consultés par James l’ont incité à se faire opérer et donc à mettre fin à sa saison. C’est seulement après l’avis d’un troisième spécialiste, qu’il a baptisé le « LeBron James des pieds », que la superstar a finalement pu revenir après un mois d’absence.

Les Lakers se sont inclinés contre les Bulls (108-118) malgré 19 points et 8 rebonds du vétéran. Ce dernier est sorti du banc pour la deuxième fois de sa carrière, le tout en presque 2000 matches, et pour la première fois depuis 2008.

« On a pu voir qu’il se mettait en jambes. Ça va aller pour lui. C’était cool de le revoir sur le parquet », notait Anthony Davis.

LeBron James doit effectivement se remettre dans le bain. Il a joué 30 minutes et il a marqué lors des quatre quart-temps. Une première encourageante malgré la défaite. En revanche, le temps presse pour la formation californienne. Les Lakers sont neuvièmes de la Conférence Ouest avec une petite victoire d’avance sur la onzième place.

