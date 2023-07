LeBron James aura son maillot retiré aux Lakers

Le bilan de LeBron James à Los Angeles est contrasté. Il y a eu des bas, deux saisons sans playoffs et deux éliminations. Mais il y a aussi eu les hauteurs du titre de 2020, qui feraient presque oublier tout le reste. Cette épopée dans la Cité des Anges vaudra en tout cas au King de voir son maillot retiré par les Lakers.

Pour la propriétaire Jeanie Buss, cela ne fait « absolument aucun doute ». Si James entre au Hall of Fame — et il y entrera —, son maillot aura une place à côté des 12 qui pendent au-dessus du parquet de la Crypto.com Arena. Parmi eux, ceux de Magic Johnson, Kobe Bryant et Kareem Abdul-Jabbar notamment.

« Quand il [entrera au Hall of Fame], alors nous retirerons son maillot », a d’ores et déjà annoncé Buss, dans une interview avec Mark Medina de Sportskeeda. « Sachant qu’il y entrera, son maillot sera retiré aux Lakers. Cela ne fait aucun doute. »

LeBron James : 6 ou 23 ?

On imagine que c’est le numéro 23 que LeBron James et les Lakers choisiront. Il est tout de même peu probable que celui-ci ait deux numéros retirés comme Bryant, qui constitue une exception. Le 23, dans lequel il a ramené un titre de champion NBA à Los Angeles, s’impose alors. D’autant plus que l’ailier a rendu le 6, avec lequel il s’est emparé du record de meilleur marqueur de l’Histoire, en hommage à Bill Russell cet été.

L’institution californienne sera vraisemblablement la troisième franchise à retirer le maillot de James. Son numéro 23 devrait, sauf cataclysme, être retiré aux Cavaliers et le Heat en fera sûrement de même avec le 6. Il deviendrait alors le deuxième joueur à avoir son maillot retiré dans trois équipes, après Wilt Chamberlain (Lakers, Sixers, Warriors).

