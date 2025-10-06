LeBron James sur le point d’annoncer sa retraite ?

Pour l'instant, on est dans la spéculation. Mais il semblerait que le moment soit important. LeBron James a teasé une annonce a priori de la plus haute importance pour ce mardi, à 18 heures (heure française), dans ce qui ressemble à un entretien-vérité. Tout le monde a sa théorie, mais a bientôt 41 ans et après avoir battu à peu près tous les records à sa portée, on dirait bien que le "King" va annoncer sa décision de prendre sa retraite au terme de la saison 2025-2026. Ou dès à présent, mais ce serait pour le moins inattendu aussi près du début de la saison...

Voilà plusieurs saisons que LeBron James indique qu'il réfléchit à poursuivre une année de plus ou non. Cette fois, peu après avoir activé son option pour un contrat à plus de 50 millions de dollars, ce pourrait être la "décision de toutes les décisions", pour reprendre le terme qu'il a utilisé lui-même dans le teaser...

Les fans du "Chosen One" espéreront évidemment qu'il s'agit d'une annonce de moindre importance, comme quelque chose qui concernerait son business et sa marque. Mais avec une telle mise en scène, on n'y croit pas vraiment...

LeBron, si ce choix se confirme, s'offrira alors un farewell tour comme Kobe Bryant, avec un hommage appuyé dans toutes les salles et de la part de toutes les fanbases. On aura bien le temps de se pencher sur l'impact du King sur plusieurs générations et dans l'histoire de la NBA lorsque ce sera officiel. Pour le moment, faisons mine qu'il ne se passera rien dans quelques heures.