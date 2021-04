LeBron James tease son retour, Frank Vogel calme notre joie

Les Los Angeles Lakers sont privés de LeBron James depuis plus d’un mois maintenant. Mais entre son propre teasing et les déclarations de ses équipiers, il semblerait qu’on touche au but. Même si Frank Vogel semble vouloir calmer les ardeurs de chacun.

Pour rappel, LeBron James s’est blessé à la cheville le 20 mars dernier. Le 11 avril, l’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski rapportait qu’il reviendrait dans trois semaines. Si c’est le cas, il devrait refouler les parquets dans les jours qui viennent.

Un calendrier qui semble accrédité par le teasing réalisé par la star des Los Angeles Lakers sur Instagram. Il a en effet posté hier une vidéo où on le voit courir et réaliser un double-pas. Plus important, le texte accompagnant la publication, à l’image d’un film ou d’un groupe en tournée :

« Bientôt dans une ville proche de chez vous », a-t-il écrit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LeBron James (@kingjames)

De quoi redonner le sourire aux fans des Lakers qui ont vu leur équipe galérer pendant son absence (8 victoires, 12 défaites) et celle d’Anthony Davis, revenu récemment. Le champion en titre pointe à la 5ème place de la conférence Ouest et est à 4 matches de la 4ème, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Un avantage qu’ils n’auront donc probablement pas.

Mais l’essentiel est bien évidemment ailleurs. Au complet, Los Angeles ne craint personne, avantage du terrain ou pas. En revanche, il serait bien que LeBron James puisse revenir rapidement, histoire de retrouver le rythme et les automatismes collectifs avant que les choses sérieuses ne commencent. Et il ne reste que 11 matches de saison régulière.

C’est à ce titre que son post Instagram a de quoi faire plaisir à la nation Lakers. Sauf que… sauf que Frank Vogel a décidé de calmer tout le monde :

« LeBron reste ‘out indefinitely’, sans qu’il y ait un calendrier officiel pour son retour, d’après Frank Vogel, quand celui-ci a été interrogé sur un retour potentiel en relation avec le post Instagram de LeBron », a relaté Mike Trudell, journaliste couvrant les Lakers.

LeBron remains “Out indefinitely,” without an official timeline for his return, per Frank Vogel, when Vogel was asked about a potential return in relation to LeBron’s IG post:https://t.co/6iWrA0mnP7 — Mike Trudell (@LakersReporter) April 26, 2021

De quoi rendre moins optimiste ? On tendrait plutôt à penser que Frank Vogel veut avant tout que les attentes ne soient pas démesurées. Car certains de ses coéquipiers assurent qu’il va vite revenir, à l’image de Dennis Schröder :

« Je veux dire, il est tout proche (de revenir) », a-t-il expliqué. « Voilà ce que je peux vous dire. On est prêt. On est impatient qu’il revienne nous aider à gagner des matches et être tous ensemble au bon moment. Encore 11 matches et au boulot. »

Allez, il n’y a plus longtemps à patienter.

« LeBron est phénoménal, le meilleur du monde », David Blatt n’est pas rancunier…