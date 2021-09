LeBron James, une transformation physique durant l’intersaison ?

Comme lors de toutes les intersaisons, certains joueurs profitent de l'été pour revenir avec un physique plus affûté. Chez les Los Angeles Lakers, il se dit qu'Anthony Davis a pris du muscle. Mais quid de LeBron James ?

A 36 ans, la star des Angelenos dispose d'une longévité exceptionnelle. Et visiblement, le King n'a pas chômé durant ses vacances afin de retrouver la NBA avec des objectifs élevés. Contrairement à Davis, James a visiblement fait le choix de s'amincir.

"La chose qui ressort est son niveau de forme physique, et il s'est aminci. Je pense que... nous savons tous que LeBron étudie les grands et qu'il ajoute des choses dans son jeu. Je crois qu'à ce stade de sa carrière, il a pris la décision de revenir un peu plus mince.

Et cela va se traduire en explosivité et en rapidité. Il a été très, très concentré sur son entraînement et on sent qu'il a confiance en ses coéquipiers, vraiment. Je pense que lorsqu'il regarde dans le vestiaire et qu'il voit les noms des gars, vous pouvez dire qu'il a une grande confiance en eux.

Notamment par rapport aux possibilités de cette équipe si nous nous y mettons tous", a commenté le boss des Lakers Rob Pelinka.