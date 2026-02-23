LeBron James a livré son sentiment sur les prétentions selon lui évidentes de Jaylen Brown pour le MVP, tout en évoquant l'épisode déplaisant avec Bronny...

À l’issue du match de la nuit dernière entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, LeBron James a surpris son monde en prenant publiquement position pour Jaylen Brown dans la course au trophée de MVP.

Le quadruple MVP ne comprend pas pourquoi l’ailier des Celtics n’est pas davantage cité : « Cette histoire de MVP, je ne comprends pas pourquoi son nom n’est pas évoqué aussi. Personne ne leur donnait une chance au début de la saison. Et lui tourne à quoi, 30 points par match ? C’est parfois un concours de popularité, je vous le dis », a-t-il expliqué dans des propos relayés par ESPN.

LeBron a également insisté sur l’impact global de Jaylen Brown, notamment sa capacité à élever son équipe malgré les absences et à performer des deux côtés du terrain. Un soutien fort, venant d’un joueur qui connaît mieux que quiconque les exigences et la pression liées à la course au MVP.

En fin d’intervention, James est revenu avec humour sur un épisode plus sensible.

Lors de la Summer League 2024, Brown avait été filmé en train de dire qu’il ne pensait pas que Bronny James, le rejeton du King, était « un joueur pro ». Une séquence devenue virale. LeBron James a balayé l’affaire avec un sourire : « À part cette merde qu’il a dite à propos de Bronny… tout va bien. Il a posté quelque chose sur les réseaux après ». L'épisode est désormais derrière et le respect, lui, demeure intact.

Et sur le terrain, Jaylen Brown continue de plaider sa cause. Face aux Lakers la nuit dernière, il a inscrit 32 points, confirmant son statut de leader offensif. Sur l’ensemble de la saison, l’ailier tourne autour des 30 points de moyenne, avec environ 6 rebonds et 4 passes décisives par match, tout en assurant un impact défensif constant. Des chiffres qui, combinés au bilan collectif de Boston, donnent forcément du poids aux arguments de LeBron dans la course au MVP.