C'est un fait : les Los Angeles Lakers auront l'un des effectifs les plus âgés depuis bien longtemps en NBA la saison prochaine. Avec Carmelo Anthony (37 ans), LeBron James (36), Marc Gasol (36), Trevor Ariza (36), Jared Dudley (35), Dwight Howard (34), Wes Matthews (33), Wayne Ellington (32) et Russell Westbrook (32), dire que Frank Vogel va coacher un roster expérimenté est un euphémisme.

LeBron James a bien évidemment entendu et lu les critiques et les moqueries sur ce que certains ont décrit comme une maison de retraite et un roster qui manque cruellement de jeunesse. Le "King" aime particulièrement pointer du doigt ces choses-là et s'en servir comme motivation. Il posté sur ses réseaux un message à l'attention de ceux qui trouvent le recrutement des Lakers inquiétant.

"Continuez de parler de mon équipe et de l'âge des gens. De la manière dont 'il joue', dont 'il se blesse à chaque fois', du fait que l'on a fait notre temps en NBA, etc... Accordez moi une faveur, S'IL VOUS PLAÎT. Gardez cette énergie narrative quand la saison commencera. C'est tout ce que je demande. Merci".

LeBron aurait pu leur répondre qu'avec la prolongation de Talen Horton-Tucker (20 ans) et l'arrivée de Kendrick Nunn (26 ans), il y aura quand même un peu de sang frais à ses côtés. Néanmoins, la réponse interviendra sur le terrain. Après le camouflet de la saison dernière et l'élimination dès le 1er tour des playoffs contre les Phoenix Suns, LeBron James et les Lakers ne peuvent pas se permettre un échec en 2022.

