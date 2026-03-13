L’échange entre Kawamura et Hachimura fait réagir

Au milieu du festival offensif de Luka Doncic lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Chicago Bulls, un moment beaucoup plus discret a également attiré l’attention des fans : l’échange entre Yuki Kawamura et Rui Hachimura.

Le meneur japonais des Bulls, récemment devenu l’un des chouchous du public de Chicago, a eu droit à un moment assez spécial avec son compatriote des Lakers pendant la rencontre. Les deux joueurs, qui font partie des rares représentants japonais en NBA, ont partagé un échange amical sur le parquet qui a rapidement fait réagir les fans sur les réseaux.

Kawamura, signé par les Bulls via un two-way contract après un passage remarqué en Summer League, commence doucement à se faire une place dans la rotation et surtout dans le cœur des supporters. Son énergie, sa vitesse et son style de jeu spectaculaire ont déjà contribué à faire de lui une petite attraction lorsqu’il entre sur le terrain.

« Yuki Kawamura a un maillot dédicacé par Rui Hachimura dans le vestiaire d'après-match, et Kawamura en a également dédicacé un pour son compatriote. C'est formidable d'avoir deux joueurs japonais dans le même match », a déclaré KC Johnson, du Chicago Sports Network, sur X.

Face aux Lakers, ce statut de “fan favorite” s’est encore confirmé. Chaque apparition du meneur japonais a été saluée par la foule, ravie de voir l’un des joueurs les plus petits de la ligue se battre sur chaque possession.

Mais le moment le plus marquant de la soirée pour Kawamura reste sans doute cet échange avec Hachimura. Les deux compatriotes ont pris quelques secondes pour se saluer et discuter brièvement, une scène simple mais symbolique pour les fans japonais et les observateurs de la NBA.

Japanese NBA historic moment 🇯🇵 Rui Hachimura & Yuki Kawamura 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DFs5aMJeEc — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 13, 2026

Ce genre de moment reste rare dans la ligue, où les joueurs japonais sont encore très peu nombreux. Hachimura s’est imposé depuis plusieurs saisons comme l’un des visages du basket japonais en NBA, tandis que Kawamura tente aujourd’hui de suivre ses traces et de se faire une place dans la ligue.

Au-delà du résultat du match, cette séquence rappelle aussi l’influence grandissante du basket japonais sur la scène internationale. Et pour Yuki Kawamura, chaque minute passée sur le parquet est une occasion de renforcer encore un peu plus sa popularité auprès du public.

