Qui sont donc les joueurs qui se font le plus souvent scotcher en NBA ? Il y a des stars dans la liste.

La prise de risque fait partie de la panoplie d'un basketteur. Ceux qui ne tentent pas des passes difficiles ne perdent jamais le ballon. Ceux qui fuient le cercle en défense ne retrouvent jamais du mauvais côté d'un poster. Pareil pour ceux qui n'attaquent pas vraiment le panier, ils se font rarement contrer. En NBA cette saison, 10 joueurs se font un peu plus fréquemment contrer que les autres.

La liste est intéressante, puisqu'elle mélange des stars établies et des joueurs plus anecdotiques ou en tout cas moins référencés.

L'incontestable leader est aussi le joueur qui marque le plus de points dans la raquette en NBA cette saison et celui qui tente le plus de choses invraisemblables à l'approche du cercle : Ja Morant, avec 87 contres à son détriment. Son jeu à risque ne l'empêche donc pas d'être un prétendant au titre de MVP.

Un autre joueur des Grizzlies arriver juste derrière avec 79 contres sur lui : Jaren Jackson Jr. Lui aussi auteur d'une très bonne saison, l'intérieur de Memphis gagnerait à être un peu plus tranchant près du cercle.

Le rookie d'Orlando Franz Wagner, très agressif offensivement, complète le podium. Derrière, on retrouve des All-Stars comme Karl-Anthony Towns (4e), Trae Young (5e), Jayson Tatum (6e), DeMar DeRozan (8e), James Harden (9e) ou Russell Westbrook (10e).

Harden n'a joué que 46 matches et a un ratio particulièrement alarmant en la matière par rapport à d'autres membres de cette liste.

Darius Bazley, le joueur d'OKC, se fait sans doute lui aussi un peu trop contrer par rapport à son apport sur le terrain.

Les 10 joueurs NBA les plus contrés en 2022

Ja Morant, 87 Jaren Jackson Jr, 79 Franz Wagner, 75 Karl Anthony Towns, 71 times Trae Young, 71 Jayson Tatum, 70 Darius Bazley, 69 DeMar DeRozen, 67 James Harden, 67 Russell Westbrook, 67

Iverson adoube Ja Morant et lui prédit un titre de MVP