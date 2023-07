Les Spurs sont une franchise à part en NBA et les joueurs qui ont marqué leur histoire le sont aussi. Voici nos 10 plus grands Spurs de tous les temps.

Pendant longtemps, les San Antonio Spurs ont semblé presque « insignifiant » en NBA. Une équipe placée mais jamais gagnante, du moins pendant ses vingt premières saisons dans la ligue. Un petit marché en concurrence avec deux autres formations texanes. Puis Tim Duncan est arrivé. Sans jamais déchaîné les foules, lui, mais aussi ses coéquipiers, Gregg Popovich, bien sûr, et les dirigeants ont fait de la franchise une référence.

Les Spurs ont joué les playoffs 22 saisons de suite à partir de 1997, en gagnant évidemment 5 titres. Sa régularité au plus haut niveau en a fait un modèle aux quatre coins de la ligue. L’organisation occupe aussi une place particulière dans le cœur des fans internationaux, notamment en France grâce à Tony Parker ou en Argentine pour Manu Ginobili.

Victor Wembanyama débute donc sa carrière au sein d’une organisation devenue assez emblématique sur de nombreux aspects. Il peut s’affirmer comme la nouvelle superstar et la nouvelle icône d’une équipe qui a connu quelques très, très grands joueurs (surtout récemment donc). En attendant de savoir quelle sera sa place dans l’Histoire des Spurs, nous avons dressé un top-10 des figures passées par San Antonio.

Attention, il ne s’agit pas des dix meilleurs mais bien des dix « plus grands », une dimension qui englobe des éléments qui dépassent le niveau de jeu mais inclut la longévité, l’impact sur la franchise, etc.

10- Bruce Bowen

Clairement pas le plus “beau” joueur à figurer au Panthéon des Spurs, mais assurément l’un des plus importants de la dynastie ! Après un parcours pour le moins tortueux entre la France (Le Havre, Evreux et Besançon) et la CBA, Bowen parvient à accrocher la NBA du côté de Miami, Boston et Philadelphie. Mais c’est véritablement à 30 ans, en arrivant à San Antonio, que celui qui était surtout un bon scoreur en Europe, va se révéler aux yeux du monde.

Le costume est différent, puisque Bruce Bowen devient un spécialiste défensif à l’agressivité, la ténacité et l’intelligence quasiment sans égales dans la ligue. Gregg Popovich en fait son chien de garde préféré et Bowen est également indispensable grâce à sa capacité à marquer à 3 points lorsque le besoin se fait sentir.

Aussi intéressant et sympathique en dehors du terrain que féroce et détesté par les adversaires (coucou Wally Szczerbiak, victime d’un high kick en pleine face) sur le parquets, le Californien remporte trois titres de champion (2003, 2005, 2007) et boucle cette carrière de late bloomer avec 5 sélections dans la All-Defense First Team. Son numéro 12 a été retiré par les Spurs en 2012 même si, quelques années plus tard, il acceptera le prêter à LaMarcus Aldridge.