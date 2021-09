En cyclisme, le meilleur jeune coureur au classement du Tour de France se voit remettre un maillot blanc à la fin de la Grande Boucle. La NBA est une ligue qui regorge de talents de moins de 25 ans censés incarner le présent et l'avenir de cette ligue, lorsque la génération LeBron James aura tiré sa révérence.

Voici donc le classement du maillot blanc de la NBA, avec les 25 meilleurs joueurs de moins de 25 ans de la ligue (on a retenu que ceux qui n'auront pas atteint 26 ans à la fin de la saison).

25- Tyrese Haliburton (Sacramento), 21 ans et 203 jours

Haliburton a été la grosse satisfaction des Kings la saison dernière. La polyvalence, la maturité et l'intelligence de jeu sont ses qualités principales et on a pu les voir à l'oeuvre jusqu'à ce qu'il se blesse en fin de saison. Tourner à 13 points et 5 passes de moyenne, ce n'est pas donné à tous les meneurs ou arrières rookies en NBA. Encore moins à ceux qui sortent du banc, comme cela a été son cas à 38 reprises sur 58 apparitions.

Son tandem avec De'Aaron Fox est une belle source d'espoirs pour Sacramento.

24- Collin Sexton (Cleveland), 22 ans et 259 jours

Sexton a le côté scoreur forcené qui peut emmener sa carrière sur des chemins très différents. On ne va retenir que la voie optimiste, où son sang froid et son culot feront de lui un scoreur de volume que beaucoup d'équipes s'arracheront. Après avoir tourné à 24 points de moyenne cette saison, il s'agira de prouver qu'il est capable de faire à peu près aussi bien, tout en faisant gagner un peu plus souvent les Cavs.

23- Darius Garland (Cleveland), 21 ans et 237 jours

On a beaucoup aimé la progression de Darius Garland, qui a statistiquement explosé (de 12 à 17 points et de 4 à 6 passes de moyenne) tout en améliorant ses pourcentages (39.5% à 3 points). A tel point que l'on se dit qu'il pourrait bien devenir un joueur plus complet et important dans la ligue que son camarade Collin Sexton... L'apport de Ricky Rubio, qui aura un rôle de mentor, a de bonnes chances de lui faire rapidement passer un cap supplémentaire.

22- Keldon Johnson (San Antonio), 21 ans et 344 jours

Gregg Popovich ne l'a pas uniquement emmené dans ses bagages à Tokyo pour qu'il y ait un Spur avec lui aux JO. Keldon Johnson sort d'une très bonne saison avec San Antonio, sa première à peu près complète après une année rookie tronquée.

Propulsé sur le devant de la scène par la force des choses, sa polyvalence sur les postes 3/4 et sa propension à progresser très rapidement font que l'on va très certainement parler de plus en plus de lui dans les mois qui viennent.

21- RJ Barrett (New York), 21 ans et 98 jours

La saison phénoménale de Julius Randle l'a forcément un peu éclipsé, mais RJ Barrett a réalisé un exercice solide, où on a pu voir les fulgurances du futur joueur de très haut niveau que les Knicks pensent avoir drafté. Barrett a shooté à 40% à 3 points, tout en marquant 17 points par match, avec quelques très bonnes séries de matches sur le plan défensif.

Maintenant que Randle et les Knicks seront attendus au tournant, c'est à lui de montrer qu'il en a encore dans le ventre et peut être plus qu'un joueur utile dans cette ligue et cette franchise en particulier.

