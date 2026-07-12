L’équipe de France féminine U20 a été sacrée championne d’Europe en battant Israël. Sarah Cissé est élue MVP.

Les Bleuettes sont de nouveau sur le toit de l’Europe. L’équipe de France U20 féminine a remporté l’EuroBasket 2026 en dominant Israël en finale (79-66), dimanche à Klaipėda, en Lituanie. Un sixième sacre dans la catégorie pour la France, obtenu au terme d’une compétition parfaitement maîtrisée.

Les joueuses de Xavier Nogueira ont immédiatement imposé leur supériorité en débutant la rencontre par un impressionnant 18-0. Israël a dû attendre près de sept minutes pour inscrire son premier panier et n’est jamais réellement parvenu à combler le retard accumulé.

Sortie du banc, Téa Cléante a dynamité la défense israélienne avec 10 points inscrits en seulement six minutes lors du premier quart-temps. Elle a finalement terminé meilleure marqueuse française avec 19 points. Sarah Cissé a, de son côté, encore régné dans la raquette avec 15 points et 23 rebonds, dont 18 défensifs.

Sarah Cissé élue MVP du tournoi

Déjà dominante depuis le début de la compétition, Sarah Cissé a logiquement été désignée MVP de l’EuroBasket U20. L’intérieure de Montpellier a terminé le tournoi avec des moyennes de 15,4 points et 10 rebonds en sept rencontres.

Elle avait notamment signé l’une des performances les plus marquantes de la compétition en huitième de finale contre la Serbie, avec 33 points et 10 rebonds. Sa nouvelle démonstration en finale lui a permis de conclure son Euro avec la meilleure évaluation de la rencontre.

Sarah Cissé a également été sélectionnée dans le meilleur cinq du tournoi, aux côtés d’une autre Française, Inès Pitarch-Granel. La meneuse tricolore a été récompensée pour son rôle essentiel dans le parcours parfait des Bleuettes.

Le meilleur cinq de l’EuroBasket U20 féminin 2026 est composé de :

Sarah Cissé, France – MVP

Inès Pitarch-Granel, France

Gal Raviv, Israël

Inés Sotelo Míguez, Espagne

Danielė Paunksnytė, Lituanie

Un triplé historique pour la génération 2006-2007

Ce titre vient couronner une nouvelle fois une génération française exceptionnelle. Sarah Cissé, Stella Colas et Téa Cléante étaient déjà devenues championnes d’Europe U16 en 2022, puis championnes d’Europe U18 en 2024. Elles réalisent désormais un remarquable triplé en ajoutant le titre U20 à leur palmarès.

Invaincues durant toute la compétition, les Françaises ont successivement dominé la Turquie, la Slovénie et la Belgique en phase de groupes, avant d’écarter la Serbie, la Lituanie puis l’Espagne. Elles ont conclu leur parcours par une victoire autoritaire contre Israël, qui disputait la première finale européenne U20 de son histoire.

La France récupère ainsi un titre abandonné à l’Espagne en 2025 et remporte son troisième EuroBasket U20 féminin lors des quatre dernières éditions, après ses sacres de 2023 et 2024.