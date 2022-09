Les Bleues logiquement éliminées par la Chine après une belle bataille

L'équipe de France n'a pas réussi d'exploit contre la Chine jeudi matin en Australie. Les Bleues se sont logiquement inclinées (85-71) en quarts de finale de la Coupe du monde, mais n'ont absolument pas à rougir de leur prestation.

Face à des Chinoises terrifiantes depuis le début de la compétition et uniquement battues par Team USA, les filles de Jean-Aimé Toupane méritaient même un peu mieux qu'une défaite par 15 points d'écart. Revenues à un point de leurs adversaires dans le quatrième quart-temps après avoir passé les deux périodes précédentes à courir après le score, la capitaine Sarah Michel et ses camarades ont lâché prise dans les dernières minutes.

Les coups de poignard de Meng Li (23 pts), de Sijing Huang (18 pts, 5 pds, 5 rbds) et de la tentaculaire Han Xu (13 pts, 9 rbds) ont eu raison de la très belle combativité des Tricolores. Il a manqué un peu d'adresse et d'expérience dans les moments-clés à ce groupe rajeuni et privé de plusieurs cadres dans ce Mondial. Malgré tout, il y aura plein de choses prometteuses et encourageantes à mettre en avant au moment de faire le bilan, à un an d'un EuroBasket et deux des Jeux Olympiques à Paris.

Dans ce match couperet, on a encore pu voir que Marine Fauthoux (19 pts), 21 ans, n'avait pas froid aux yeux et incarnait à la fois le présent et l'avenir des Bleues à la mène. Gabby Williams (17 pts, 6 pds, 4 rbds), qui a fini la partie sur les rotules, a elle aussi confirmé qu'elle était la patronne all-around dont la France a besoin pour les prochaines campagnes, elle qui avait déjà été remarquable à l'EuroBasket 2021 et aux J.O. de Tokyo.

"Forcément, on est déçues parce que le match est resté serré pendant 40 minutes, on a vu qu'on pouvait revenir. On n'était pas loin. Pour moi, c'est très dur, il n'y a que la défaite pour l'instant. Mais quand on voit la nouvelle génération, c'est vrai que ce n'est que du positif. Parmi les équipes européennes, on était dans les dernières encore en course", a déclaré Marine Fauthoux après la partie.

Du côté de la capitaine Sarah Michel, la déception a fait place à l'optimisme pour la suite des opérations.

"L'écart ne reflète pas le match et ce que l'on a produit ce soir. Il nous manque un peu d'adresse. On a fait de bonnes défenses, au rebond, je pense qu'on ne s'est jamais autant battues sur cette compétition. On savait que ça allait être un match intense. C'est décevant parce que je pense qu'il y avait moyen de passer. On ne nous attendait pas forcément sur cette compétition. Ce qu'on a produit ici, c'est déjà très bien. Cette équipe progresse ensemble, après avec l'expérience, ça va venir. Je suis confiante pour l'avenir parce que cette équipe a beaucoup de talent et qu'elle a aussi montré qu'elle avait beaucoup de cœur".

Effectivement, on a très envie de voir cette équipe de France sur les prochains tournois, avec peut-être des ambitions à la hausse.