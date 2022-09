Les Bleus séchés par l’Allemagne d’entrée, l’Euro démarre mal

On savait que ce premier match de poule contre l'Allemagne ne serait pas de la tarte. Pas que la Mannschaft confirmerait de manière aussi cinglante son statut de bête noire des Bleus sur la scène européenne. A Cologne, dans une salle évidemment acquise à la cause allemande, les joueurs de Vincent Collet ont été nettement battus (76-63), avec une vraie inquiétude pour la suite face à la Lituanie et la Slovénie, théoriquement supérieures à l'Allemagne.

Les manques à la création et dans la capacité à freiner le train allemand, mis en confiance par une belle victoire contre la Slovénie juste avant le début du tournoi, ont transpiré. A peu près serrée jusqu'à la pause, cette partie a tourné en faveur des locaux après le repos, lorsque les Français ont oublié le concept de circulation de balle et de fluidité. Avec la réussite et la confiance, l'Allemagne a mis ce match hors de portée des Bleus, en tout cas des Bleus sous cette version.

Face à l'envie et l'agressivité de leurs hôtes, les cadres tricolores n'ont globalement pas répondu présents. Seuls quelques noms peuvent être préservés de ce revers initial, à commencer par Guerschon Yabusele (18 points), l'un des rares à s'être mis au niveau du combat et de l'atmosphère. Evan Fournier (7 points à 2/10) est totalement passé à côté, Rudy Gobert a fini en double-double (11 points, 12 rebonds) mais n'a pas été aussi dominant qu'il aurait pu l'être face à pareille opposition, et des anciens comme Thomas Heurtel ont semblé avoir perdu leur basket.

En face, on a un vu un collectif qui savait où aller, tout en s'appuyant sur les individualités que sont Johannes Thiemann (14 pts, 6 rbds), Maodo Lo (13 pts, 5 pds) et ses dribbles un peu cocky, Dennis Schröder (13 pts) et ses facéties, ou Franz Wagner (8 pts et une belle activité globale).

Ce n'est qu'un match et perdre de 13 points contre une équipe hôte, qui plus est en pleine confiance, n'a rien de catastrophique. Simplement, on connaît nos Bleus et on sent que ce tournoi ne va pas être un long fleuve tranquille. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ne se terminera pas bien...