Les cadeaux de Noël dont la NBA et le basket ont besoin

C'est Noël et comme chaque année on a décidé de brainstormer un peu pour savoir de quoi auraient besoin certaines équipes, certains joueurs et même plus largement certains fans de basket. Voici le fruit de notre réflexion. Pour Noël, on voudrait offrir :

- Un peu de reconnaissance pour Jaylen Brown, décidément toujours aussi sous-côté.

- Un relooking complet et des CVs anonymisés pour Nico Harrison, Pôle Emploi a du pain sur la planche.

- Des séances de thérapie de couple pour Steve Kerr et Jonathan Kuminga.

- Un trade de Nassir Little aux Raptors, pour que son locker soit placé juste à gauche de celui de Grady Dick.

- Le jersey de Steven Adams retiré par tous les restaurants de Houston.

- La dissolution des Kings et des Pelicans pour donner une équipe aux Seattle Supersonics.

- Un encadrement psychologique de pointe pour Will Hardy et Jordi Fernandez. Ils ont vu des choses sales…

- Un propriétaire qui en ait quelque chose à foutre pour les Chicago Bulls.

- Un retour de blessure digne pour Damian Lillard.

- Du jeu avec ballon pour Zaccharie Risacher aux Hawks.

- Un nouveau CBA pour les joueuses WNBA.

- Une équipe digne pour la fin de carrière de Chris Paul.

- Un documentaire ou un livre sur Joe Mazzulla, son mode de fonctionnement ferait passer la Mamba Mentality pour des comptines pour enfants.

- Plus de paniers marqués que de podcasts pour Draymond Green.

- Plus de matches joués que de podcasts pour Paul George

- Plus de podcasts que de “petites olives” pour Josh Hart.

- Un retour de Klay Thompson aux Warriors.

- La validation de son entrée au Hall of Fame pour Candace Parker, la déesse de ce monde.

- Un abonnement au Partizan pour Théo et Antoine, afin qu’ils puissent suivre de près leur joueur préféré : Cameron Payne.

- Un comeback en bonne santé et en avance pour Jayson Tatum, histoire de pimenter les playoffs à l’Est.

- Une série de playoffs entre le Thunder et le Spurs, pour bien faire monter la pression et élever encore d’un cran la rivalité entre ces deux jeunes équipes.

- Des Nuggets en bonne santé pour mesurer la pleine puissance de Nikola Jokic.

- Une médaille pour les Bleues à la Coupe du monde 2026 en Allemagne.

- Que des gens viennent lui dire que son rêve à la tête des U17 est trop grand, pour Tony Parker.

- Le retour de la Late Session

- Un coéquipier fort pour Giannis aux Bucks. On sait, le basket il a changé, hein Nico, mais on aime bien voir des stars faire toute leur carrière dans une même franchise. Alors si un ou deux joueurs forts pouvaient débarquer à Milwaukee…

- Et un vrai coach, aussi.

- Une canne spéciale pour enfin shooter pêcher à longue distance pour Ben Simmons, qui a décidé de se lancer provisoirement dans la pêche de compétition.

- Un MOOK spécial Moussa Diabaté pour Shaï Mamou.