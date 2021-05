Les Los Angeles Clippers sont dans la mouise et quasiment jusqu'au cou. Alors qu'ils avaient l'avantage du terrain dans leur série du 1er tour des playoffs contre Dallas, les Californiens ont perdu leurs deux premiers matches à domicile. Les voilà menés 2 à 0 avec deux déplacements à effectuer chez les Mavs. Les Texans ont pris un énorme ascendant psychologique et Luka Doncic a prouvé qu'il n'avait peur d'absolument personne dans le camp d'en face.

Faut-il déjà préparer les funérailles des Clippers ? Eh bien... patientons encore un peu. Non pas que l'on ait particulièrement confiance en Tyronn Lue et sa bande - perdre un match où Kawhi Leonard a inscrit 41 points, c'est déroutant... - mais quelques exemples dans l'histoire nous poussent à nous montrer prudents.

Être mené 2 à 0 après deux matches à domicile n'est pas banal. Il est arrivé à 24 reprises depuis l'introduction du format actuel que des équipes se loupent complètement et dilapident l'avantage du terrain à cause de deux défaites inaugurales. 21 d'entre elles ont logiquement été éliminées par la suite. Voici les trois qui ont défié la logique et surmonté une situation franchement mal barrée :

Les Houston Rockets en 1994 : l'année du premier des deux titres texans sous l'ère Hakeem Olajuwon . En demi-finale de la Conférence Ouest, les Rockets affrontent les finalistes en titre, Phoenix. La bande à Barkley fait très mal sur les deux premières rencontres à Houston et sont très bien partis pour faire au moins aussi bien que l'année passée. "Chuck" a beau sortir de deux très gros matches, il n'arrivera pas à empêcher la remontada des Rockets. Houston gagne le game 7 de 10 points avec un énorme double-double du "Dream" : 37 points et 17 rebonds. Les hommes de Rudy Tomjanovich seront sacrés champions quelques semaines plus tard.

Les Dallas Mavericks en 2005 : cette fois, Houston a le mauvais rôle. Ce derby texan part bien mal pour Dallas, roué de coup à domicile sur les deux premiers matches par la virtuosité et la puissance de Tracy McGrady et Yao Ming, constamment meilleurs marqueurs des rencontres de cette série. C'est collectivement que Dirk Nowitzki et ses camarades vont renverser la situation. Jason Terry est incandescent dans le game 7, où les Mavs atomisent leurs voisins de 40 points. Dallas s'arrêtera en demi-finale de Conférence, stoppé par Phoenix.

Les Boston Celtics en 2017 : Ah, cette saison et cette campagne d'Isaiah Thomas et des Celtics... Boston est asphyxié par les Bulls de Jimmy Butler, Dwyane Wade et Rajon Rondo lors des deux premières rencontres. Mais le collectif de Chicago cette année-là est quelque peu dysfonctionnel. A contrario, le mental d'IT, qui vient tout juste de perdre sa soeur dans un accident de la route, est surhumain. Les Celtics remportent les quatre matches suivants en gagnant le game 7 de 22 points. Ils iront jusqu'en finale de Conférence, où ils tomberont sur un os du nom de LeBron James. Peu après, Danny Ainge décidera de trader Isaiah Thomas contre Kyrie Irving...

Les Clippers ont-ils les ressources pour rejoindre ces trois équipes-là dans l'histoire des remontadas les plus difficiles en playoffs ? Réponse cette semaine, une fois le premier match à Dallas disputé.

