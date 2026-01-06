Les commentaires hilarants de Snoop Dogg pendant l’expulsion de Steve Kerr

Steve Kerr voit rouge, les arbitres dégainent… et Snoop Dogg transforme l’éjection en moment culte. Une scène totalement lunaire.

Il y a les expulsions banales. Et puis il y a celles qui prennent une toute autre dimension quand Snoop Dogg est au micro.

Cette nuit, lors du match des Golden State Warriors, Steve Kerr a vécu l’une de ces soirées où la tension monte trop vite… et où le spectacle dépasse largement le simple coup de sifflet.

Tout part d’une action confuse. Un contre litigieux, un ballon qui semble toucher la planche, une décision arbitrale qui ne passe pas. Kerr quitte sa zone, avance franchement vers les arbitres, gesticule, proteste. Mauvaise idée. Très mauvaise idée.

Au micro, Snoop Dogg sent le moment arriver.

« Uh-oh… Steve, ne te fais pas expulser. Faites-le reculer ! Sortez-le de là ! »

Trop tard.

L’entraîneur des Warriors est déjà hors de lui. L'arbitre balance un coup de sifflet rageur, sous les yeux d’un public de LA chauffé à blanc. Et là, Snoop bascule définitivement en mode West Coast.

« Arrêtez le ! On est à Inglewood, Steve ! Le Wildcat d'Arizona est de retour ! Regardez-le ! »

Puis il enchaîne des bruits de chat sauvage ou de félin bien délirants pour souligner son agressivité momentanée, rappelant que Steve Kerr, ancien joueur des Wildcats était un dur à cuir à l'époque de ses années NCAA.

On n’est plus vraiment dans un match NBA, mais quelque part entre un stand-up improvisé et un commentaire de playground.

Et comme si la soirée n’était pas déjà assez surréaliste, la scène enchaîne avec un nouveau coup de théâtre quelques minutes plus tard, à 40 secondes du buzzer final. Une faute sifflée, un joueur regardé de près, et soudain une question fuse au micro.

« C’est Curry ? C’est Curry ? Il est dehors ? »

Silence. Puis confirmation : « Steph Curry est expulsé ! »

Explosion sonore dans la salle. Le public jubile, Snoop Dogg savoure et lâche sur un ton qui n'appartient qu'à lui : « Le curry raffiné est sorti du match ! Et le public d’Inglewood devient fou ! »

Curry quitte la salle tête basse. Les Warriors s'inclinent sur le parquet des Clippers. Snoop est aux anges.

Ce genre de séquence rappelle pourquoi la NBA est parfois un pur divertissement, bien au-delà du score. Une salle en feu, un coach légendaire qui perd patience, une superstar qui sort plus tôt que prévu… et un commentateur invité qui transforme tout ça en instant viral.

Steve Kerr rentre aux vestiaires. Steph Curry aussi. Snoop Dogg, lui, vient peut-être de gagner un nouveau contrat de consultant officieux pour la ligue. Parce qu’au fond, ce n’est pas l’arbitrage qu’on retiendra ce soir-làa. C’est la voix d’Inglewood qui racontait la NBA à sa façon.

