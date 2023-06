Les conditions pour que les Bulls transfèrent Zach LaVine

Les Chicago Bulls commencent à réaliser que leur formule actuelle est peut-être condamnée à l’échec, surtout avec les blessures mystérieuses et inquiétantes de Lonzo Ball, dont la suite de sa carrière est incertaine voire carrément menacée. La franchise de l’Illinois a beaucoup investi en réunissant DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et Zach LaVine. Le tout pour ne pas faire mieux qu’une sortie de route express au premier tour en 2022 avant de manquer les playoffs en 2023. Du coup, les dirigeants ne seraient pas contre des changements.

Ils n’envisagent pas particulièrement de tout casser à ce stade, tout dépendra sans doute des offres qui leur seront faites, mais ils resteraient attentifs aux propositions. Notamment celles concernant LaVine. Selon Kyle Neubeck, un insider de… Philadelphie, les Bulls ont entamé des discussion pour un éventuel transfert de l’arrière All-Star de 28 ans. Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est le fait que Chicago ne veut pas brader l’un de ses joueurs majeurs comme l’ont fait les Washington Wizards pour Bradley Beal par exemple.

Le management veut un jeune joueur et des tours de draft en l’échange de sa star. Un package un peu plus traditionnel. Les situations sont différentes mais c’est vrai que le contrat de Zach LaVine est similaire à celui du joueur fraîchement récupéré par les Phoenix Suns : lui aussi a été prolongé sur plusieurs années en 2022 pour un montant bien patate. Il touchera plus de 40 millions la saison jusqu’en 2027 avec un pic à 49 millions sur la dernière année du deal.

Zach LaVine, une cible à surveiller pour les Sixers ?

LaVine est fort. C’est un attaquant abouti qui sort de quatre exercices consécutifs à plus de 24 points par match. Avec de bons pourcentages. Il s’est développé en tant que basketteur depuis son départ des Minnesota Timberwolves. C’est un scoreur mais ce n’est pas forcément un joueur qui a autant d’impact que ce que ses statistiques pourraient faire croire. Difficile d’imaginer une franchise ambitieuse se saigner complètement pour lui en prenant en compte le fait qu’il pèsera plus de 40 millions dans la masse salariale.

L’avantage, c’est qu’il ne possède pas de « no trade clause » dans son contrat et les Bulls pourront éventuellement faire monter les enchères. Mais quelles seront les équipes vraiment intéressées ? Les New York Knicks sacrifieront-ils vraiment RJ Barrett dans l’espoir de passer un cap par exemple ? Les Brooklyn Nets peuvent-ils refourguer Ben Simmons (dont le bail expire bien plus tôt) et des picks pour viser un peu plus haut l’an prochain ? Pas sûr que ce soit le plan. Pas sûr que le marché soit très agité autour de Zach LaVine.