Les frangins Lopez réunis à Milwaukee

Robin Lopez rejoint les Bucks pour un an et retrouvera son frère Brook, pilier de Milwaukee.

Les Lopez sont réunis à nouveau et on ne parle pas de la famille gitane du 36. Robin Lopez s'est engagé cette nuit avec les Milwaukee Bucks pour un an au minimum vétéran, annonce Shams Charania de The Athletic. Le pivot de 35 ans va donc retrouver son jumeau Brook, devenu l'un des tauliers de la franchise et champion NBA en 2021.

Ce n'est pas la première fois que les frères californiens vont jouer ensemble dans leur carrière. Evidemment, ils ont effectué leur cursus universitaire en même temps à Stanford entre 2006 et 2008, avant d'être draftés en NBA (par les New Jersey Nets en #10 pour Brook, par les Phoenix Suns en #15 pour Robin), mais il a fallu attendre 2019 et une pige d'une saison du plus chevelu des deux à Milwaukee.

Brook et Robin ont vécu un temps à New York tous les deux, lorsque Robin jouait pour les Knicks en Brook pour les Nets en 2015. Peut-être finiront-ils leur carrière ensemble au même endroit ? Brook a prolongé pour 2 ans et 48 millions de dollars avec les Bucks il y a quelques jours et aura 37 ans à la fin de son contrat.

