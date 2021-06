Un an après avoir obtenu ce trophée de MIP, Pascal Siakam est quelque peu rentré dans le rang. Le départ de Kawhi Leonard l'avait propulsé sur le devant de la scène en 2019/20. Avec près de 23 points de moyenne, il avait été sélectionné dans le 5 majeur du All-Star Game. Et puis, l'arrêt de quatre mois lié à la crise sanitaire lui a coupé les jambes.

Dans la bulle, Siakam n'a été que l'ombre de lui-même (17 points à 39%). Et cette saison, il a eu du mal à retrouver son niveau. Il s'est aussi distingué pour son embrouille avec Nick Nurse. Les Raptors ont vécu, de manière globale, un exercice compliqué (rappelons qu'ils étaient basés à Tampa Bay) soldé par une 12e place à l'Est. Et pour le franchise player de Toronto, les mésaventures ne sont pas terminées.

Touché à l'épaule gauche, Pascal Siakam va se faire opérer d'une déchirure du labrum. Cette opération, loin d'être minime, va le tenir éloigné des terrain pendant 5 mois. Ce qui signifie qu'il sera absent pour la reprise de la NBA programmée fin octobre. Au mieux, il ne sera de retour que mi-novembre.

On peut donc en déduire que le début de saison, et pour Toronto et pour Pascal Siakam, seront délicats à gérer. Reste désormais à savoir ce que vont faire les dirigeants cet été pour améliorer l'effectif.

L'incident entre Pascal Siakam et Nick Nurse