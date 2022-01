Les Grizz de Ja, les Bulls de DeMar, Kyrie & Klay : ce qu’on a hâte de voir en 2022

Qui dit nouvelle année, dit nouvel épisode du podcast ! On démarre 2022 en se penchant sur le cas d'équipes et de joueurs dont a hâte de voir la suite du parcours cette saison en NBA.

Pour ce premier épisode de 2022, on a voulu se projeter un peu sur le cas d'équipes dont on attend beaucoup en NBA cette année grâce à leur beau début de saison : Chicago, Memphis et Golden State, mais aussi sur les retours de Kyrie Irving et Klay Thompson.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, de retour du Grand Nord, ont discuté de tout ça dans le podcast BasketSession/Reverse.

Bonne année à tous !

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix