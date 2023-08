Les guards de la Conférence Ouest dominent la NBA depuis plus de dix ans

Les meilleurs meneurs et les meilleurs arrières de la ligue se trouvent à l’Ouest des Etats-Unis. Et ça fait un moment maintenant. En effet, un rapide coup d’œil jeté aux First NBA-Teams de ces dernières années permet de constater la domination des joueurs de la Conférence. C’est simple, depuis Derrick Rose, MVP en 2011, aucun guard de l’Est n’a été sélectionné dans l’équipe type de la saison.

6 sélections pour James Harden

4 pour Stephen Curry

3 pour Chris Paul et Luka Doncic

2 pour Kobe Bryant et Russell Westbrook

1 pour Damian Lillard, Devin Booker et Shai Gilgeous-Alexander

Depuis 2011, seuls deux joueurs évoluant alors à l’Est, DeMar DeRozan et Kyrie Irving, ont été nommés plus d’une fois dans l’une des 3 All-NBA Teams, sans jamais intégrer la première.