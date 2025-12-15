Les Atlanta Hawks ont mis un joueur au centre de leur futur et l'ont déclaré intouchable. Ce n'est pas Trae Young.

Atlanta verrouille Jalen Johnson dans les discussions de trade

Alors que la période des rumeurs enfle un peu plus chaque jour à l’approche de la deadline, les Atlanta Hawks ont tranché : un joueur est considéré comme intouchable dans toutes les discussions de transfert... et il ne s’agit pas de Trae Young.

Selon Marc Stein, la franchise ne souhaite en aucun cas inclure Jalen Johnson dans un échange, malgré les nombreux appels reçus.

« Le sentiment, encore une fois, est que Johnson reste intouchable du point de vue des Hawks », affirme le reporter, alors que plusieurs équipes scrutent Atlanta dans l’espoir d’un mouvement.

Jalen Johnson, nouvelle pièce centrale du projet Hawks

Après une saison 2024-25 perturbée par une opération de l’épaule et limitée à 33 matchs, Jalen Johnson réalise une campagne 2025-26 qui change complètement son statut.

À seulement 23 ans, l’ailier signe une progression exceptionnelle et s’impose comme l’un des candidats les plus sérieux au Most Improved Player, tout en entrant dans la conversation du All-Star Game.

Il tourne actuellement à 23,2 points, 10,5 rebonds et 8,0 passes de moyenne, des chiffres qui illustrent parfaitement son rôle moteur au sein d’une équipe qui affiche un solide 15-12, malgré l’absence prolongée de Trae Young (entorse du MCL).

Pourquoi les Hawks refusent de l’inclure dans un trade

Avec sa polyvalence, sa marge de progression et son impact déjà majeur des deux côtés du terrain, Johnson apparaît désormais comme le joueur autour duquel Atlanta pourrait bâtir sa prochaine ère. Dans ce contexte, le considérer comme intouchable n’a rien de surprenant.

Les Hawks voient en lui une pièce capable de les mener vers le statut d’équipe compétitive à long terme, ce qui explique la fermeté affichée dans toutes les conversations avec d’autres franchises.