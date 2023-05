Les images officielles de la Air Jordan 1 Across The Spider Verse

Ce sera surement un des blockbusters de l'été : le nouveau dessin animé SpiderMan dénommé "Across The Spider Verse" sortira en salle au mois de juillet prochain. Au vu de l'engouement qu'avait créé l'apparition de la Air Jordan 1 aux pieds du jeune héros Miles Morales dans le premier volume de la série, nous guettions fiévreusement les images de la nouvelle paire qui serait mise à l'honneur sur le grand écran.

Toujours sur une base Chicago, la chaussure présente différents imprimés et diverses matières qui symbolisent parfaitement ce multiverse aussi génial qu'énigmatique. Cela ressemble à un collage après avoir découpé un comic book. Les deux détails les plus croustillants ? Le swoosh et le haut du col iridescents, inédits pour la mythique silhouette.

Après le film AIR de Matt Damon et Ben Affleck, la Jojo 1 montre qu'en plus d'être une icone de la street, elle a le potentiel d'une vraie star de cinéma.

La sortie de cette petite bombasse est annoncée pour le 20 mai, avec des tailles disponibles pour toute la famille.

Les images de la Air Jordan 1 Across The Spider Verse