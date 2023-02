AIR dévoile sa première bande annonce

Air. 3 lettres qui font frissonner tous les amoureux de basketball et de sneakers. 3 lettres pour raconter la genèse d'un des partenariat les plus rentable de l'histoire du sport. Ce n'est un secret pour personne : l'histoire de Nike est intimement liée à celle de Michael Jordan, qui a révolutionné tout autant le quotidien d'une petite entreprise de chaussures de sports de l'Oregon, que toute l'industrie de la sneaker.

Si aujourd'hui le logo du Jumpman est probablement aussi connu que le Swoosh, c'est en grande partie grace à la sagacité d'un certain Sonny Vaccaro, commercial chez Nike au début des années 80, qui était persuadé que le jeune rookie représentait le futur de la boite et de la NBA. Il fallait quand même convaincre Phil Knight, patron de Nike, de mettre le paquet (alors que la marque était en difficulté) sur un gamin de la Caroline du Nord n'ayant jamais joué en pro, et surtout le joueur lui même qui rêvait d'adidas et de Converse.

Heureusement, la merveilleuse Dolores Jordan poussera manu militari son fils dans un avion vers Beaverton pour rencontrer l'équipe de designers de Nike portée par Peter Moore et Rob Strasser, sinon l'histoire aurait été bien différente, et la Air Jordan 1 n'aurait jamais vu le jour.

C'est cette série d'évènements amenant à la signature la plus iconique de l'histoire de la sneaker que les BFF Matt Damon et Ben Affleck (génial en Phil Knight) ont porté à l'écran, entourés d'un joli casting : Chris Tucker, Jason Bateman, Marlon Wayans, Viola Davis, entre autres.

La première bande annonce de ce film simplement nommé “AIR” vient d'être dévoilée et c'est assez alléchant, d'autant plus que le mystère reste entier sur la transposition de Jordan à l'écran. La sortie US est annoncée pour le 5 avril prochain, en espérant que cela arrive fissa chez nous.