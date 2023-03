Les images officielles de la Nike Air Foamposite One “Metallic Red”

Après le très remarqué coloris All Star sorti il y a quelques semaines, la Air Foamposite One continue sa petite offensive en ce premier semestre 2023 avec une nouvelle et superbe version Metallic Red.

Ce rouge vif et brillant qui va donc apparaitre sur toute la coque, tandis que du cuir noir à gros grain va entourer le laçage et la languette en mesh barrée d'une ligne rouge verticale. La semelle icy et le mini swoosh cousu sur l'avant sont délicieux.

La date de sortie de cette "Foam" devrait être annoncée dans les semaines à venir, ce qui laisse présager une release pour l'été.

Les images de la Nike Air Foamposite One “Metallic Red”