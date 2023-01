Les Kings à fond sur Matisse Thybulle ?

Matisse Thybulle est un défenseur fantastique, mais qui a un peu de mal à trouver une vraie place chez les Sixers. L'international australien n'a jamais aussi peu joué que cette saison depuis qu'il est en NBA, avec 12 minutes par match sous les ordres de Doc Rivers. Ce dernier semble résigné quant aux limites offensives du joueur de 25 ans et les rumeurs autour d'un trade avant la deadline se font de plus en plus pressantes.

D'après Marc Stein, une équipe en particulier croit beaucoup en Matisse Thybulle pour répondre à un besoin express d'apport défensif : les Sacramento Kings. La franchise californienne est troisième à l'Ouest et fait une saison magnifique qui devrait lui permettre de retrouver les playoffs. Monte McNair, le General Manager, sait déjà qu'il ne sera pas simple de passer un tour, 17 ans après la dernière qualification des Kings en post-saison. Si l'attaque pilotée par Mike Brown est phénoménale, il y a quelques interrogations sur la capacité de Sacramento à tenir le choc en défense face aux meilleures équipes de l'Ouest dans le contexte d'une série.

C'est là que l'arrivée de Matisse Thybulle, via un trade, prend tout son sens. Les Sixers sont ouverts à l'idée de s'en séparer, mais les Kings vont devoir trouver le juste prix pour convaincre Daryl Morey, avec lequel il n'est jamais évident de ressortir gagnant d'une négociation...

Cette saison, Thybulle tourne à 2.5 points et 1.2 rebonds de moyenne, à 31.6% à 3 points. Un changement de décor pourrait lui faire le plus grand bien si Doc Rivers juge qu'il ne peut pas jouer plus qu'un rôle mineur dans cette équipe.

