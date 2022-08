Les Kings signent Kent Bazemore, il reste quelques free agents étonnants

On ne sait toujours pas bien de quoi seront capables les Sacramento Kings la saison prochaine, ni ce qu'ils viseront réellement. A priori, le front office espère au moins participer au play-in tournament, avec un roster articulé autour de Tyrese Haliburton, Domantas Sabonis et De'Aaron Fox. Pour atteindre cet objectif qui semble raisonnable mais n'est jamais simple pour une franchise qui n'a pas participé aux playoffs depuis 16 ans, les Californiens viennent de recruter un élément expérimenté et intéressant pour la dynamique du groupe : Kent Bazemore.

Bazemore n'a jamais été champion NBA, mais son caractère, sa bonne humeur et sa polyvalence ont toujours été appréciés, que ce soit à Golden State, Los Angeles ou Atlanta. Free agent cet été après avoir été libéré par les Lakers qui ont fait table rase, l'arrière de 33 ans reste en Californie et s'est engagé pour une saison avec les Kings.

Comme le précise Marc Stein, Kent Bazemore est le 102e free agent de l'intersaison à retrouver un club alors qu'il était sous contrat la saison dernière. Soixante joueurs dans ce cas de figure sont toujours à la recherche d'employeurs, à commencer par Carmelo Anthony, Dwight Howard ou LaMarcus Aldridgpour citer les plus connus.

Some free agency math: Kent Bazemore is the 102nd free agent who finished last season on an NBA roster to score a new deal since June 30.

There are 60+ such players still looking, according to the tireless tracking of @KeithSmithNBA.

More NBA from me: https://t.co/LGN9cV7Dif https://t.co/s4iizMH6ii

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 8, 2022