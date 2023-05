Les Knicks rêveraient de Joel Embiid

L'intersaison a déjà côté pour les Knicks, qui vont devoir se demander comment faire fructifier les belles choses de cette saison, tout en répondant aux attentes nées de cette belle campagne. D'après Bill Simmons de The Ringer, qui est plus dans la réflexion et la spéculation que dans le lancement d'une rumeur, il est possible que New York se lance dans une opération de grande ampleur. La cible potentielle ? Joel Embiid.

Dans son podcast du jour, le "Sports Guy" a ainsi expliqué :

"Les Knicks attendent simplement qu'Embiid disent aux Sixers qu'il est l'heure pour lui de partir. Il y a déjà une relation entre lui, Leon Rose et World Wide Wes. Les Knicks viennent de perdre en playoffs, mais est-ce qu'ils sont confiants avec quelqu'un d'autre que Brunson ? Ils pourraient faire cet espèce d'énorme package, comme ce qu'a fait Mat Ishbia pour Kevin Durant en arrivant à Phoenix. Les Sixers n'ont qu'à donner leur prix et New York pourrait décider de faire ça".

Bill Simmons explique tout de même que Philadelphie a aussi une autre solution que de tout faire exploser : simplement renvoyer Doc Rivers, prolonger James Harden et remettre le couvert.

Il est en tout cas assez clair que si les Knicks ont refusé de faire venir Donovan Mitchell l'été dernier, c'est parce qu'ils estimaient pouvoir trouver une star plus impactante encore à court ou moyen terme. Est-ce que cette star peut-être Joel Embiid ? On n'est plus à une surprise près en NBA et le départ d'un MVP en titre irait dans ce sens.

Joel Embiid, la chute statistique qui fait tâche en playoffs