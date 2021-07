Les Knicks veulent convaincre Kawhi Leonard de lâcher les Clippers

Les rumeurs vont bon train à l'approche de la Draft et de la free agency. Même si la confiance règne du côté des Los Angeles Clippers pour voir Kawhi Leonard activer sa player option pour poursuivre l'aventure, le doute reste permis au vu du peu de lisibilité du garçon depuis le début de sa carrière.

Selon Marc Stein du New York Times, il n'est toujours pas certain que Leonard, double MVP des Finales NBA, soit un joueur des Clippers la saison prochaine. L'expérimenté journaliste a même eu vent d'une envie manifeste des New York Knicks de convaincre le joueur de rejoindre Big Apple durant l'intersaison. New York était un marché qui attirait le clan de Kawhi Leonard - le fameux oncle Dennis en particulier - avant qu'il ne décide de rentrer à la maison pour évoluer aux Clippers.

Kawhi Leonard, ses prétendants doutent de son avenir aux Clippers

Les Knicks ont les moyens et l'envie

Financièrement, les Knicks sont tout à fait en mesure de proposer un gros contrat à Kawhi, puisque la franchise sort d'une année de reconstruction qui s'est tout de même achevée sur un 1er tour des playoffs. Il n'y a pas encore de star sous contrat max à New York et Leon Rose, le président de la franchise, oeuvre pour y parvenir à court ou moyen terme.

Pour cela, il faudrait que les dissensions entre Kawhi Leonard et le staff (médical notamment) des Los Angeles Clippers, soient plus sérieuses qu'il n'y parait. Mais aussi, bien entendu, que le joueur soit convaincu de la solidité du projet new-yorkais. En coulisses, il y a évidemment déjà des discussions entre le front office de Gotham et les représentants de "The Klaw".

On sait que Kevin Durant et Kyrie Irving ont décidé ensemble que le travail effectué par les Nets après des années de médiocrité était suffisamment de qualité pour s'y greffer. Après un an de bon fonctionnement et de choix relativement pertinents, les Knicks ont-ils déjà regagné cette étiquette de franchise sérieuse avec laquelle les stars ont envie de travailler ?

Les Knicks veulent une star, voici leurs cibles