Les Lakers auraient pu avoir Myles Turner et Buddy Hield, vont-ils regretter leur choix ?

On le sait, les Los Angeles Lakers ont cherché un moyen de se séparer de Russell Westbrook durant l'intersaison. Ce dont on se doutait moins, c'est qu'au moins une offre sérieuse les a fait réfléchir avant de décider de conserver l'ancien MVP au moins quelques mois. D'après Shams Charania de The Athletic, les Lakers pourraient aujourd'hui avoir Myles Turner et Buddy Hield dans leur effectif, en plus de LeBron James et Anthony Davis pour ne citer qu'eux.

Une offre concrète en provenance des Indiana Pacers impliquait que les Lakers devaient envoyer Russell Westbrook avec des premiers tours de Draft non-protégés pour 2027 et 2029. Il y a eu conseil de guerre au sein du front office, puis décision collégiale entre Jeanie Buss, la propriétaire, Rob Pelinka, le General Manger, et Kurt Rambis, le conseiller spécial. Ensemble, ils ont déterminé que le deal ne leur convenait pas.

Ils ont la pression cette saison, vont-ils y résister ?

Dans quelques semaines, peut-être un peu plus, on pourra d'ores et déjà se demander si les Lakers n'auraient pas dû accepter l'offre. Les picks, surtout non-protégés et au premier tour, ont de la valeur en NBA et s'en séparer à la légère n'est jamais une bonne idée. Mais ne valait-il pas mieux se résoudre à les perdre, avec la satisfaction de récupérer deux joueurs qui répondraient à des besoins importants ? Buddy Hield est un shooteur d'élite capable de se fondre dans différents systèmes et Myles Turner un intérieur complet, à même d'alléger la charge sur les épaules d'Anthony Davis.

Le front office des Lakers s'est dit qu'il y aurait mieux sur le marché à un moment, ou que Russell Westbrook trouverait sa place avec le nouveau coach Darvin Ham. On va évidemment suivre ça avec intérêt, en espérant pour les Purple and Gold qu'ils ne s'en mordent pas les doigts trop rapidement.