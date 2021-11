Les Lakers et LeBron ont fêté le retour du « GOAT » Alex Caruso

Alex Caruso fait un excellent début de saison avec les Chicago Bulls, en faisant toutes ces petites choses en défense ou à la création qui le rendent extrêmement précieux en NBA aujourd'hui. Celui que LeBron James s'amusait à surnommer le "GOAT" n'est plus qu'une simple mascotte dont la fluidité du jeu ne va pas forcément avec son physique.

Caruso est un atout énorme pour Chicago et les fans des Los Angeles Lakers regrettent assurément de ne plus pouvoir l'encourager toutes les semaines. Pour la première fois depuis qu'il est en NBA, c'est en adversaire que le Texan a foulé parquet du Staples Center. La nostalgie du public et de certains joueurs s'est bien ressentie au moment de l'introduction des équipes. Alex Caruso a été le joueur des Bulls le plus chaudement applaudi, alors que Lonzo Ball, DeMar DeRozan et Zach LaVine, tous Californiens, ont aussi eu droit à des applaudissements.

Le volume a encore grimpé lorsque, pendant un temps mort, une vidéo en son hommage a été diffusée sur l'écran géant du Staples Center, rappelant le parcours de l'intéressé de la G-League jusqu'au titre en 2020.

ACFresh, the Carushow, NBA Champion. Welcome back, Alex. pic.twitter.com/deoWfO4i2M — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 16, 2021

Enfin, LeBron James, présent sur le banc, n'a pas manqué d'aller prendre son ancien camarade dans ses bras pour le féliciter du joli virage que prend sa carrière.

Alex Caruso (@ACFresh21) shared a moment with @KingJames after his Staples Center tribute video ❤️ pic.twitter.com/KEWAtzO3SQ — NBA on TNT (@NBAonTNT) November 16, 2021

Il y a quelques jours dans le podcast de JJ Redick, Alex Caruso avait indiqué que les Lakers lui avaient fait une offre dérisoire de prolongation. Malgré son envie de rester à L.A., il avait fort logiquement opté pour un deal plus lucratif et avec plus de responsabilités du coté de Chicago.

