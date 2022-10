Terry Rozier et Josh Richardson seraient ciblés par les Lakers, en manque de shooteurs fiables et productifs dans ce début de saison.

On s'attendait à ce que les Los Angeles Lakers soient au coeur des rumeurs assez rapidement dans la saison. Avec ce démarrage loupé (3 défaites en 3 matches), les bruits de couloir sont arrivés encore plus tôt que prévu. Les bruits en question sont d'ailleurs très sérieux, puisqu'ils émanent de Shams Charania de The Athletic. Désespérément maladroits sur les tirs extérieurs (21%), les Lakers seraient déjà repartis sur les traces de Terry Rozier.

D'après Charania, "Scary Terry", les Lakers étaient déjà sur le coup cet été, mais avaient décidé de patienter jusqu'à la deadline de février avant de prendre une décision. Un temps chouchou des fans de l'ennemi Boston, Rozier est un peu coincé dans une équipe de Charlotte dont on ne sait pas encore si elle vise les playoffs où une discrète glissade vers le tanking. Le meneur de 28 ans a en tout cas la force de frappe à 3 points et le talent au scoring pour être une vraie plus-value pour Los Angeles. Il tourne, sur les deux matches auxquels il a participé pour le moment, à 23.5 points, 8.5 passes et 7 rebonds à 40% à 3 points.

Il y a certes déjà Russell Westbrook, Patrick Beverley, Dennis Schröder ou Kris Dunn sur ce poste 1, mais on imagine que Rob Pelinka n'hésitera pas à inclure un ou plusieurs de ceux-là, surtout Westbrook, dans un deal lui permettant de récupérer Rozier. Forcément, la connexion entre Jordan Brand et Westbrook pousse à s'interroger sur un éventuel intérêt motivé par Michael Jordan pour l'ancien MVP.

Autre piste a priori concrète, celle menant à Josh Richardson, pour un profil de 3 and D qui fait là aussi défaut. Auteur d'un bon début de saison avec les Spurs, l'ancien joueur des Sixers et du Heat tourne à 13 points de moyenne et 47.1% à 3 points depuis la reprise.

A l'heure qu'il est, les Lakers ont pour objectif de se laisser une vingtaine de matches avant de prendre des décisions fortes. Cette deadline sera évidemment raccourcie si le bilan des Californiens est moins bon que prévu d'ici là. Le calendrier n'est pas forcément clément pour l'équipe coachée par Darvin Ham...

