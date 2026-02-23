Les Lakers humiliés par Boston, Luka Doncic ironise, Redick s’envole

Balayés par les Celtics (111-89), les Lakers ont aussi accumulé les fautes techniques dans une soirée tendue à Los Angeles. Après la rencontre, Luka Doncic a lâché une phrase ironique qui résume la frustration californienne.

Les Los Angeles Lakers ont vécu une soirée à oublier face aux Boston Celtics, s’inclinant lourdement 111-89 à la Crypto.com Arena dimanche soir, lors d’un nouveau chapitre de leur rivalité historique et après la cérémonie de présentation de la statue de Pat Riley.

Les Lakers ont encaissé une défaite marquée par un effondrement offensif comptant parmi leurs pires de la saison, terminant à seulement 39% de réussite au tir et 30% derrière l’arc. Boston a pris le contrôle au troisième quart-temps et n’a jamais laissé revenir Los Angeles dans le match, dominant physiquement et exploitant les pertes de balle adverses.

Jaylen Brown a inscrit 32 points, tandis que Payton Pritchard a apporté 30 unités et huit passes décisives en sortie de banc pour sceller le succès des Celtics, qui termine cette saison cette aux Lakers sur un sweep.

Ce revers a aussi été marqué par un contexte assez tendu avec les arbitres. Les Lakers ont été sanctionnés de trois fautes techniques (attribuées à Austin Reaves, Marcus Smart et à l’entraîneur JJ Redick) pour contestations répétées, ce qui a contribué à faire basculer l’élan du côté de Boston.

Interrogé sur cette accumulation de décisions controversées après le match, Luka Doncic a livré une réponse teintée d’ironie, illustrant la frustration palpable du vestiaire californien :

« Tu es surpris que ça ne soit pas moi, hein ? Pourtant tu sais que c’est mauvais. »

En effet, qui n'a pas été surpris de voir que Doncic ne faisait pas partie des trois sanctionnés, lui qui est reconnu pour son talent inné pour râler inlassablement sur les refs. D'ailleurs, il a accumulé 13 fautes techniques cette saison. Encore trois et il sera automatiquement suspendu. Mais reconnaissons que son ironie du soir est de bon ton.

Luka Doncic a terminé la soirée avec 25 points, bien en-dessous de ses standards habituels face à une défense agressive des Celtics.

Pour l'anecdote, on a particulièrement aimé la contestation de JJ Redick lors du goaltending non sifflé contre Queta. Le coach des Lakers était fou de rage et a même fait la démo de la faute du pivot des Celtics en allant attraper le filet (pas le cercle hein, faut pas abuser). On vous laisse apprécier :

Avec cette défaite, les Lakers voient leur bilan chuter à 34-22 et doivent régler des problèmes tant offensifs que de discipline pour espérer rester compétitifs dans la course vers les places de playoffs. Leur prochain rendez-vous est prévu contre le Orlando Magic mardi, où une réaction sera attendue.