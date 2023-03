Les Lakers ne seraient plus intéressés par Kyrie Irving…

A priori, pas de réunion en vue entre Kyrie Irving et LeBron James l'été prochain. L'intérêt des Lakers serait proche du néant.

Kyrie Irving a manqué les trois derniers matches des Dallas Mavericks et la mayonnaise n'a pas encore complètement pris dans sa nouvelle équipe, malgré des copies individuelles plutôt solides. Il est peut-être tôt, mais l'avenir du meneur All-Star est déjà en jeu sur cette fin de saison. Kyrie, qui sera libre cet été, est lié depuis plusieurs mois aux Lakers dans les rumeurs. Il semblerait que L.A. n'ait plus l'intention de le recruter cet été, comme l'explique Jovan Buha de The Athletic dans le podcast de Hoopshype.

"Autour de la deadline, les Lakers étaient intéressés par Kyrie Irving et ont fait une offre qu'ils estimaient compétitive aux Nets, mais ces derniers ont demandé en contrepartie tous les atouts que les Lakers pouvaient offrir. Ils ont considéré que c'était trop au regarde des incertitudes inhérentes à Kyrie. De ce que je sais, la franchise veut continuer avec ce roster. Sans LeBron, ils ont gagné beaucoup de matches et on n'en parle pas beaucoup. Les minutes sans LeBron sur le terrain ont toujours été un problème depuis qu'il est aux Lakers. C'est la troisième année où je couvre les Lakers et je n'avais jamais vu une aussi bonne alchimie jusque-là. A ce que l'on m'a dit, les Lakers ne vont pas essayer de recruter Kyrie Irving à la fin de la saison. Je crois comprendre que le dossier Kyrie a été rangé au placard. On ne peut jamais dire jamais. Les choses changent vite mais à l'heure actuelle leur plan est de redonner une chance à cette équipe", explique Buha.

Si ce que dit le journaliste se confirme, c'est une piste très sérieuse qu'il faudra écarter au moment de réfléchir à l'avenir de Kyrie.

